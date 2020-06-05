مدني مكة يخمد حريق بشقة ويخلي قاطني المبنى احترازياً

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغًا عند الساعة ( 15:56) من يوم الجمعة الموافق ١٣/ ١٠/ ١٤٤١هـ عن اندلاع حريق بشقة بالدور الأول بعمارة مكونة من ثلاثة ادوار بحي الشوقية.

‏وأضاف القرني أنه على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بغرفة بالدور الأول بعمارة مكونة من ثلاثة ادوار وعلى الفور تم مباشرة الحالة من قِبَل أفراد الإنقاذ والإطفاء، وإخلاء المبنى بالكامل من قاطنيه احترازياً ولم تسجل إصابات ولله الحمد.