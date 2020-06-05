قطر تسجل 1754 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الدوحة : متابعات

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الجمعة عن تسجيل 1754 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 1467 من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 40935 حالة ، وتسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس ما يرفع عدد الوفيات الى 49 حالة .

كما سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة إدخال 18 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 238 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم من فيروس ( كوفيد – 19 ) في قطر حوالي 246362 شخصا ، وعدد الحالات النشطة تحت العلاج 24511 حالة .