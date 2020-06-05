صورة غريبة وكوبليه .. كواليس وحكايات وراء خبر طلاق شيرين وحسام حبيب

تحظى الأزمة التي تفجرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شائعة خناقة كبرى بين المطربين المصريين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

الذين تزوجا حديثا وصرحا كثيرا عن قصة العشق والحب بينهما.

وحظى باهتمام كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل خاصة مع سيناريوهات ذكرها مهتمون بأخبار الفنانين.

وتفاصيل تبدو كأنها حقيقية عن الخناقة التي وقعت بين حسام حبيب وشيرين، حتى أن البعض ذهب إلى أن شيرين ضربت حسام حبيب.

الغريب أن واقعة الضرب التي نفتها أطراف عدة، شهدت حديثا عن “طفاية حريق”، ضربت بها شيرين حسام حبيب على رأسه.

وهو ما بدا مختلقا خاصة بعدما نشر أحمد سعد صورة له مع شيرين وحسام حبيب نفيا للشائعات التي تداولها الجميع.

تقارير مضروبة

التقارير المتداولة عن انفصال الفنانة المصرية شرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب بعد مشادات كلامية حادة جرت بينهما، لم تكن دقيقة.

لكن البعض استشهد بصورة أحمد سعد معهما على أنه كان هناك بالفعل خلاف بين الطرفين.

وهو ما دعا أحمد سعد للتدخل والصلح بينهما، وهناك أيضا ما اعتبره المتابعون دليلا على الأزمة.

وهو المصطلح الذي استخدمته شيرين لنفي الشائعات، وهو “بحبك يا صاحبي”.

الذي يحمل كوبليه من أغنية الفنان أحمد سعد الشهيرة بحبك يا صاحبي، وهو الوسيط في حل الأزمة.

وكان نفي حسام حبيب هو الآخر حاضرا، حيث أعاد نشر صورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

نقلا عن حساب محمد عبدالواحد الذي كتب بتعليق: “حسام وشيرين في بيتهم الحمد لله اطمنوا ويا رب اللي بيطلع الاشاعات دي يجيلو كورونا ونخلص منه يا رب”.

واكتفى حبيب بالتعليق برمز وجه ضاحك.

تعليق شيرين

من ناحيتها تضمن تعليق شيرين عبدالوهاب على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر تكذيب لكل ما ذكر.

وحمل التلميح الذي أشرنا إليه بجملة “بحبك يا صاحبي”.

وقالت نصا: “قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة”.

واستشهدت بوسم حمل اسم “بحبك يا صاحبي”.

صورة أحمد سعد

من جهته نشر الفنان المصري أحمد سعد، صورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تجمعه مع شرين وحسام.

بتعليق قال فيه: “أصحابي وحبايبي.. وكل اللي بسمعه اشاعات”.

لكن يبدو أن الشائعات لن تنتهي بحسب ما ظهر من تفسيرات جديدة عن سبب الخناقة.

والمتمثل في الصورة المتداولة لشيرين عبد الوهاب مع الطبيب الوسيم، وشعور حسام بالغيرة بسبب ما ذكر عن الصورة ووسامة الطبيب الشاب.

وكان مستخدمو التواصل تداولوا مؤخرا صورة جمعت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وطبيبا شابا.

وتطرقت التعليقات إلى شكل شيرين حيث تساءل الكثيرون عما إذا كانت حاملا أم لا.

وفي المقابل تنبه عدد من المتابعين إلى وسامة طبيبها وطرحوا الأسئلة عن هويته. وتبين من خلال البحث أنه يدعى الدكتور محمد ناجي.

وهو كما رصد الجميع من أصل فلسطيني من مواليد العاصمة السورية دمشق ويحمل جنسية جزر السيشل وتابع دراسته في مجال تجميل الأسنان في أحد معاهد لندن.