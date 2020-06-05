رعاية أسنان الأطفال

نرمين عباس

يعاني الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 10 سنوات من تسوس الأسنان الطفل

لذلك من المهم أكثر من أي وقت مضى تعليم طفلك عادات صحة الفم الجيدة التي ستبقى معه مدى الحياة

العناية بأسنان الأطفال مهمة

من المهم أن تعتني بأسنان طفلك من لحظة بدء التسنين

الحفاظ على أسنان طفلك ولثته نظيفة سيحمي من العدوى والتجاويف والألم

حيث يمكن أن تتلف أسنان الطفل المتحللة الأسنان الدائمة تحتها

إذا فقد الطفل سنًا بسبب التسوس ، فقد يتسبب في مشاكل ازدحام عندما تأتي أسنانه البالغة في وقت لاحق

رعاية الأسنان للأطفال

يبدأ العديد من الأطفال في التسنين عند عمر 3 أشهر تقريبًا ، وعادة ما تظهر الأسنان الأولى في حوالي 6 إلى 9 أشهر

في عمر 1 سنة ، يكون لدى الطفل عادة حوالي 8 أسنان

ومع ذلك ، يتطور الأطفال بمعدلات مختلفة ، لذلك يمكن أن يختلف ذلك

يجب أن تبدأ في تنظيف أسنان طفلك بمجرد وصولها بادئ ذي بدء

ويمكنك تنظيف أسنان طفلك بالمسح بقطعة قماش ناعمة أو بالفرشاة بفرشاة أسنان ناعمة وماء

من عمر 18 شهرًا ، يمكنك البدء في استخدام معجون أسنان منخفض الفلورايد عند تنظيف أسنان طفلك

يمكنك شراء معجون الأسنان وفرشاة الأسنان ذات الرأس الصغير خاصة للأطفال أو الأطفال من الصيدلية أو السوبر ماركت

ستحتاجين إلى تنظيف أسنان طفلك حتى يبلغ سنًا كافية للقيام بذلك بنفسه وعادة ما يكون هذا حول سن 7 سنوات.

من المهم أن يدخل طفلك في روتين نظافة الفم بانتظام لمنع تسوس الأسنان

حيث يمكن أن يتأثر الأطفال بتسوس الأسنان بمجرد وصول أسنانهم الأولى

غالبًا ما تظهر العلامات الأولى للتسوس كبقع أو خطوط بيضاء على الأسنان الأمامية

خذ طفلك لزيارة طبيب الأسنان بمجرد أن تبدأ أسنانه في الظهور حتى يتمكن طبيب الأسنان من التحقق من نمو أسنانه كما ينبغي

نصائح للحفاظ على نظافة أسنان طفلك

اغسل أسنان طفلك مرتين في اليوم باستخدام حركات دائرية صغيرة

يجب تنظيف أسنانهم بعد الأكل وقبل النوم باستخدام معجون الأسنان مع الفلورايد المناسب للأطفال

يمكن أن يساعد ذلك على تقوية الأسنان الخارجية ومنع التسوس

وتأكد من تنظيف الأسنان لمدة دقيقتين على الأقل وتذكيرهم بعدم ابتلاع معجون الأسنان

ساعد طفلك على تنظيف أسنانه بالفرشاة من الوقت الذي يحصل فيه على أسنانه الأولى حتى يبلغ من العمر 7 أو 8 سنوات

حاول الدخول في روتين تنظيف الأسنان المعتاد ، وامنح طفلك الكثير من الثناء عندما ينظف أسنانه جيدًا

استبدل فرشاة الأسنان أو رؤوس فرشاة الأسنان كل 3 أشهر

يجب على الأطفال استخدام خيط الأسنان بمجرد أن يكون لديهم أسنان متلامسة مع بعضها البعض

يجب عليك الإشراف على الخيط حتى يبلغوا حوالي 10 سنوات من العمر

لتنمية أسنان قوية ، تأكد من أن طفلك يتناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا وتجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر المضاف ، مثل الحلويات والبسكويت والمشروبات الغازية

اختر دائمًا مياه الصنبور المفلورة