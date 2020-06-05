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حرس حدود المدينة ينقذ شخصين تعطل قاربهما في عرض البحر

صحيفة البلادaccess_time14 / شوال / 1441 هـ       5 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

صرح المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة المقدم فهد بن فرج عن تمكن الدوريات البحرية بقطاع حرس الحدود في ينبع، من إنقاذ مواطنين أبلغا على رقم الطوارئ (994) عن تعطل قاربهما في عرض البحر، في أثناء قيامهما بجولة للتنزه، حيث جرى تحديد موقعهما، وتقديم المساعدة لهما والاطمئنان على سلامتهما و قَطر القارب المتعطل إلى المرسى.

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع ملاك الوسائط البحرية التأكد من جاهزية وسائطهم ومدى قدرتها على الإبحار وإجراء الصيانة الدورية لها، وعدم التردد في الاتصال لطلب المساعدة على رقم الطوارئ (994).

صحيفة البلاد

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