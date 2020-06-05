تونس تتعافى وإيران تتخبط

عواصم – وكالات

أعلنت الحكومة التونسية، إعادة قطاعات الأشغال العامة والبناء والصناعة والخدمات والوظيفة العمومية إلى سالف نشاطها بنسبة 100 %، بداية من اليوم، بعد أن شهدت انقطاعا بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجة فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة التونسية لبنى الجريبي أن تونس دخلت حاليا في المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجة، مشيرةَ إلى إعادة فتح المقاهي والمطاعم بكل أصنافها والمساجد ودور العبادة إضافة إلى الأنشطة الثقافية، بينما أكد وزير الصحة التونسية عبد اللطيف المكي أن تونس أصبحت شبه خالية من فيروس كورونا، مؤكداً على ضرورة عودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية من جديد بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن نسبة انتقال الفيروس أصبحت ضعيفة جدا في الوقت الحالي.

بالمقابل، تعاني إيران الأمرين من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس المستجد، إذ سجلت أمس (الخميس)، 3574 إصابة جديدة في عدد قياسي منذ بدء انتشار الوباء وفق مصادر رسمية، كما يرى بعض الخبراء الأجانب وكذلك العديد من المسؤولين الإيرانيين أن الأرقام الحكومية أقل من الواقع، بينما حذر مسؤول كبير بوزارة الصحة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، من انهيار النظام الصحي بسبب كورونا. وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير، إن “النظام الصحي حاليا تحت السيطرة لكنْ لدينا تخوف من تزايد أعداد الإصابات بشكل تصاعدي يوميا. الأيام المقبلة ستشهد تضاعف أعداد الإصابات بما ينذر بانهيار النظام الصحي وعدم القدرة على استيعابها”.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الحكومة حسان دياب معلقا على أزمة كورونا: “إن الخطر ما زال داهما والتدابير والإجراءات ما زالت ملحة”، فيما أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، أمس، الحكومة بتمديد حالة التعبئة العامة؛ لمواجهة فيروس كورونا إلى الخامس من يوليو المقبل.

إلى ذلك، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 24,955 إصابة جديدة و1,045 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، وألمانيا 394 حالة إصابة، وسجلت البرازيل 1349 وفاة خلال 24 ساعة في حصيلة يومية قياسية، فيما تخطت وفيات المكسيك للمرة الأولى الألف، ورصدت روسيا 8831 حالة إصابة جديدة، واليابان 48 إصابة، وكوريا الجنوبية 39 إصابة، والسودان 189 إصابة.