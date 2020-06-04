6 مقاعد سعودية في لجان اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة

البلاد : متابعات

اعتمد مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة تشكيل اللجان المنبثقة عنه في خطوة لتفعيل عمل الإتحاد في المرحلة المقبلة، التي ينتظر أن تشهد إقامة العديد من الفعاليات والبطولات.

وتضمت اللجان اختيار 6 كوادر سعودية ( رئيس و 5 أعضاء ), حيث ترأس الدكتور عبدالكريم المنقور اللجنة العلمية, فيما جاءت سارة المزيد في عضوية لجنة التقييم والتابعة, وصالح الراشد في لجنة الحكام, وعبدالعزيز الطاهر في اللجنة الفنية, وهيا الدوسري في لجنة التسويق, ومتعب الجوهر في اللجنة الإعلامية.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد أن اختيار 6 من الكوادر السعودية في لجان اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة دليل على ما تتمتع به من إمكانيات لإنجاح أي عمل, مثمناً في هذا الصدد الدعم الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص.

من جانبه أكد أمين عام اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة أسامة الأسمر، أن تشكيل اللجان يأتي للإسهام في تطوير لعبة كرة الطاولة بمنطقة غرب آسيا والاستفادة من الكوادر الفنية والإدارية والإعلامية المتميزة في دعم اللعبة بالمنطقة, مبينا أنه تم إضافة لجنة واحدة هي لجنة التقييم والمتابعة.