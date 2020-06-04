100 مليون دولار من البنك الإسلامي لدعم اليمن

جدة- البلاد

أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، أن مجموعة البنك ستقدم لليمن معونة إنمائية تبلغ 100 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة ، منها 36.6 مليون دولار أمريكي لدعم جهود الحكومة لمكافحة كوفيد 19، مضيفاً أن فرق البنك الإسلامي للتنمية تعمل حالياً مع المسؤولين في الحكومة اليمنية للانتهاء من تحديد مكونات حزمة الدعم الذي سيقدمه البنك لقطاعات الصحة والزراعة ومصايد الأسماك،التي تحتاج إلى دعم عاجل حسب طلب الحكومة اليمنية.

وأشاد الدكتور حجار بمواقف المملكة وتنظيمها لمؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020، الذي بالشراكة مع الأمم المتحدة، وبجهود وزارة الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة، مؤكداً التزام البنك الإسلامي للتنمية بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية اليمنية ، وقال إن مجموعة البنك منذ تأسيسها قدمت أكثر من مليار دولار أمريكي لتمويل اليمن.