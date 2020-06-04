الدولية

وفيات كورونا في إسبانيا 27133

صحيفة البلادaccess_time13 / شوال / 1441 هـ       4 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

مدريد : وكالات

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أن مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» في البلاد بلغ 27133، اليوم (الخميس)، بزيادة خمس حالات عن حصيلة أمس (الأربعاء).

وتوقفت الوزارة عن كشف عدد الوفيات اليومي لكنها قالت إن 56 شخصا توفوا بالفيروس خلال الأيام السبعة الماضية.

وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 195 عن اليوم السابق ليصل إلى 240660.

وتتبع إسبانيا منهجا جديدا لتسجيل الوفيات وحالات الإصابة، ما يؤدي إلى تغير في إحصاءاتها ومراجعات متكررة للبيانات، وهو ما يحذر مسؤولون من أنه سيستمر لبعض الوقت على الأرجح

صحيفة البلاد

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