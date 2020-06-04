وفيات كورونا في إسبانيا 27133

مدريد : وكالات

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أن مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» في البلاد بلغ 27133، اليوم (الخميس)، بزيادة خمس حالات عن حصيلة أمس (الأربعاء).

وتوقفت الوزارة عن كشف عدد الوفيات اليومي لكنها قالت إن 56 شخصا توفوا بالفيروس خلال الأيام السبعة الماضية.

وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 195 عن اليوم السابق ليصل إلى 240660.

وتتبع إسبانيا منهجا جديدا لتسجيل الوفيات وحالات الإصابة، ما يؤدي إلى تغير في إحصاءاتها ومراجعات متكررة للبيانات، وهو ما يحذر مسؤولون من أنه سيستمر لبعض الوقت على الأرجح