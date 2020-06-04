مبادرات تحفيزية لمنشآت القطاع الخاص

البلاد – مهند قحطان

دعا مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص، المستثمرين والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من المبادرات التي أطلقها المكتب للتخفيف من أثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بقيمة تفوق 36 مليار ريال، وسيستفيد منها نحو 17.511 منشأة وعدة مشاريع تنموية.

وأشار المكتب في بيان إلى أن المبادرات جاءت شاملة لتغطي مختلف أنشطة القطاع الخاص، وركزت على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الإقراض غير المباشر لمنشآت هذا القطاع، وإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة منها، وتعزيز الاستثمار في هذه المنشآت من خلال صندوق الاستثمار الجريء الحكومي، إضافة إلى رفع رأسمال برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما اشتملت المبادرات على توفير قروض ذات فوائد منخفضة من صندوق دعم المشاريع، والمخصصة للمشاريع الاستراتيجية الكبرى (الصحة، السياحة، والعقار)، إضافة إلى مبادرات مخصصة لقطاع المقاولات ومعدات البناء.

وأوضح أمين اللجنة الوزارية الإشرافية ورئيس مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص، نايف بن عبدالمحسن الرشيد، أن المكتب قام بتصميم وتمويل وإطلاق 6 مبادرات متنوعة بالتعاون مع الجهات التنفيذية للمبادرات؛ بهدف تحفيز ودعم القطاع الخاص لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا والحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من توفير السيولة ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية.