صحة الشرقية لمتطوعيها: كفيتو ووفيتو .. وشكراً لا توفي جهودكم

الدمام-حمودالزهراني

نقل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي شكر وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله إلى كل فرد من المتطوعين والمتطوعات في منصة صحة الشرقية التطوعية على جهودهم التي بذلوها في الفترة الماضية بالمشاركة في مكافحة جائحة انتشار فايروس كورونا المستجد، والذي يبلغ عددهم أكثر من ١٨٣٧ متطوع ومتطوعة بالشركه مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة.

مشيداً سمو الأمير وسمو نائبه بالدور الذي قاموا به المتطوعين والمتطوعات في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم في هذه الظروف، وتلبية الواجب والذي يعتبر وسام فخر واعتزاز بالوقوف مع الوطن في كل أزماته، متمنين لهم دوام الصحة والعافية.

كما نقل العريفي شكر وتقدير معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة للمتطوعين والمتطوعات، الذين شاركوا في مواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد.

منوهاً بالجهود المبذولة والاستفادة من مجالاتهم وتخصصاتهم المختلفة، مقدراً كل ماقدموه خلال مشاركتهم في المستشفيات ودور الضيافة والمحجر العمالية والاسواق والمجمعات التجارية

كما قدم الدكتور إبراهيم العريفي مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بإسمه وبإسم منسوبي القطاع الصحي بالمنطقة الشكر والعرفان لكل مشارك ومشاركة من الفرق التطوعية في مواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد.

مبيناً دورهم الفعال مع الصحة لتقديم الخدمات وفق منظومة عملية متكاملة، ووفق إجراءات احترازية مشددة، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المتطوعين والمتطوعات أكثر من ٢١٣٧٤٢ مستفيد.داعياً الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.