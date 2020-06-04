رسمياً.. 5 تبديلات كل مباراة في الدوري الإنجليزي

البلاد : وكالات

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم (الخميس)، أن الأندية ستتمكن من استخدام 5 تبديلات كل مباراة بدلاً من 3 عند استئناف الموسم يوم 17 يونيو (حزيران) الحالي.

وستكون التغييرات مؤقتة لتخفيف الأعباء في ظل تكدس المباريات عقب توقف الموسم لمدة 3 أشهر بسبب وباء «كوفيد19».

وتتبقى 92 مباراة معلقة، لذا ستخوض معظم الفرق 9 مباريات في غضون 6 أسابيع.

وأضاف بيان لـ«الدوري الممتاز» بعد اجتماع مع حمَلة الأسهم اليوم: «في الفترة المتبقية من موسم 2019 – 2020 سيزداد عدد التبديلات المستخدمة خلال المباراة من 3 إلى 5 تبديلات». وتابع: «هذا الإجراء يتفق مع التعديل المؤقت في القوانين الذي أقره مجلس الاتحاد الدولي الشهر الماضي».

ويمكن للأندية أيضاً الاحتفاظ بـ9 لاعبين على مقاعد البدلاء بدلاً من 7 كما هو معتاد.