دوري أبطال آسيا: تعديلات على نظام المباريات الإقصائية

يتجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإحداث تعديلات على نظام المباريات الإقصائية في دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأعلن الاتحاد الذي يتخذ من مدينة كوالالمبور الماليزية مقرًا له أمس الأربعاء أنه متمسك باستئناف البطولة رغم الأضرار الناتجة عن الجائحة العالمية.

ويرنو المسئولون إلى استكمال البطولة قبل انطلاق كأس العالم للأندية المزمع عقده بقطر في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

من المتوقع أن تكون المباريات الإقصائية بداية من ثمن النهائي وصولًا إلى نصف النهائي من مباراة واحدة، وليس بنظام الذهاب والإياب كالمعتاد.

كما ستقام المباريات التي يبلغ عددها 99 بحسب تقارير إعلامية في أراضٍ محايدة إذعانًا لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم منح فريق أفضلية على منافسه.

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الجدول الزمني الذي سيضعه الاتحاد الآسيوي، سيجعل من مباريات دور المجموعات مُستكملة خلال شهر سبتمبر القادم.

ولم يتم الاستقرار بعد على المدن المرشحة لاستضافة المباريات الإقصائية، وإن كانت البلدان غير الممثلة بفرقٍ في البطولة هي الأوفر حظًا كالكويت.

وسيدرس الاتحاد الآسيوي السير على نهج الاتحاد الألماني بإقرار 5 تبديلات في المباراة الواحدة نظرًا لتدني مستويات اللاعبين البدنية.

أقيمت جولتين فقط من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية 2020 التي شهدت مفاجأت عِدّة.

وتوقفت المنافسات امتثالًا لتوصية اللجنة التنفيذية في الاتحاد القاري إثر تفشي جائحة كورونا في مارس الماضي.

تنتافس الأندية السعودية بأربعة مقاعد يتصدرهم الهلال حامل لقب النسخة الماضية، إضافة إلى النصر الذي وصل إلى نصف النهائي، والتعاون فالأهلي.

عازمون على مواصلة البطولة 💪! الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحادات الوطنية يؤكدون الالتزام باستكمال بطولات الأندية لعام 2020

⁦https://t.co/utQKrJXKoJ⁩ — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) June 3, 2020