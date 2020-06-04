تراجع تحويلات المقيمين 9 % خلال أبريل

جدة – البلاد

سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة ، انخفاضا بنسبة 9% لتبلغ نحو 9.79 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لشهر أبريل.

ومقارنة بشهر مارس ، سجلت التحويلات خلال شهر أبريل الماضي تراجعا بنحو 2.43 مليار ريال، وبنسبة 20% ، فيما انخفضت تحويلات السعوديين للخارج خلال أبريل بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 لتصل إلى 2.95 مليار ريال ، مسجلة أدنى قيمة لها في أكثر من 13 سنة، أي منذ شهر يناير 2007 التي بلغت حينها نحو 2.57 مليار ريال. من جهة ثانية أظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 7.58 مليار ريال خلال شهر أبريل 2020 بزيادة قدرها 26% عن نفس الفترة من العام الماضي ،

واستحوذ التمويل المقدم للفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال أبريل الماضي بقيمة 6.26 مليار ريال وبنسبة 83%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ 1.02 مليار ريال ثم الأراضي بـ 294 مليون ريال.

ووفقا للبيانات الصادرة بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر أبريل نحو 17657 عقدا بزيادة قدرها 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، وبخصوص التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ 90 مليون ريال.