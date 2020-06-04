بالصور | طريقة عمل ميني كيك الكريمة بالفواكه

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة صيفية خفيفة وسهلة التحضير لأكواب الكيك مع الكريمة والفواكه

المقادير اللازمة

للكيك

4 حبات بياض بيض

4 حبات صفار بيض

نصف كوب سكر أبيض

كوب سكر أبيض بودرة ناعم

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

كوب ونصف دقيق أبيض

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

ربع كوب زيت نباتي

نصف كوب حليب دافئ

للكريمة

ظرف كريم شانتي

200 ملل كريمة خفق

سكر بودرة كمية بحسب الرغبة

4 مكعب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة صغيرة فانيليا

للتقديم

فواكه موسمية بحسب الرغبة

طريقة العمل

الكيك

يخفق بياض البيض مع السكر البودرة حتي يصبح كالمارينغ

بالمضرب اليدوي، يخفق صفار البيض والسكر الأبيض والفانيليا

يضاف لهم الدقيق والبيكينج بودر والنشا ويقلب

ثم يضاف لهم الزيت والحليب ويقلب

نضع كمية قليلة من خليط بياض البيض لصفار البيض ويقلب

نستمر في التكرار حتي نقوم بتقليب كل كمية بياض البيض مع صفار البيض

نحضر صينية كب كيك

نضع بها ورق الكب كيك

ثم تملئ بقليل من خليط الكيك

توضع الصينية في الفرن المسخن مسبقاً علي حرارة 180 لمدة 15 – 20 دقيقة أو حتي تمام النضج

تخرج الكيكات من الفرن وتترك لتبرد

الكريمة

تخفق جميع المكونات معاً حتي نحصل علي خليط كريمي متماسك

التزيين والتقديم

نحضر الكيك

نقوم بدهن كل وجه من الكيك بقليل من الكريمة التي قمنا بتحضيرها

ثم ترص الفواكه أعلاها

وتقدم الكيك بارد