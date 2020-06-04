بالصور | طريقة عمل آيس كريم تشيز كيك الفراولة بالمكسرات

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة صيفية مميزة لعمل تشيز كيك بطبقة من آيس الكريم

المقادير اللازمة

2 كوب آيس كريم بنكهة الفراولة

باكيت جيلي مذوب في كوب ماء مغلي

300 جرام جبن كريمي

100 ملل كريمة خفق

نصف كوب سكر بودرة

كوب بسكويت مفروم

كوب لوز وكاجو مفرومين

100 جرام زبدة مذوبة

طريقة العمل

يقلب البسكويت مع اللوز والكاجو والزبدة جيداً

يفرد في صينية تشيز كيك سهلة الفتح

يترك بالثلاجة ليبرد ويتماسك

تخفق الكريمة مع السكر البودرة والجيلي

يضاف لها الجبن الكريمي وتخفق جيداً

نحضر الصينية

نضع فوق البسكويت طبقة الجبنة الكريمي بالجيلي

ثم تترك بالفريزر لتتماسك

تخرج بعد ساعتين

ثم يفرد طبقة آيس كريم الفراولة عليها

ثم توضع بالفريزر حتي تتماسك تماماً

تخرج وتقطع وتقدم باردة