بالصور | طريقة عمل آيس كريم تشيز كيك الفراولة بالمكسرات

البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ وصفة صيفية مميزة لعمل تشيز كيك بطبقة من آيس الكريم
المقادير اللازمة
2 كوب آيس كريم بنكهة الفراولة
باكيت جيلي مذوب في كوب ماء مغلي
300 جرام جبن كريمي
100 ملل كريمة خفق
نصف كوب سكر بودرة
كوب بسكويت مفروم
كوب لوز وكاجو مفرومين
100 جرام زبدة مذوبة
طريقة العمل
يقلب البسكويت مع اللوز والكاجو والزبدة جيداً
يفرد في صينية تشيز كيك سهلة الفتح
يترك بالثلاجة ليبرد ويتماسك
تخفق الكريمة مع السكر البودرة والجيلي
يضاف لها الجبن الكريمي وتخفق جيداً
نحضر الصينية
نضع فوق البسكويت طبقة الجبنة الكريمي بالجيلي
ثم تترك بالفريزر لتتماسك
تخرج بعد ساعتين
ثم يفرد طبقة آيس كريم الفراولة عليها
ثم توضع بالفريزر حتي تتماسك تماماً
تخرج وتقطع وتقدم باردة