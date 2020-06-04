النفط يتجاوز 40 دولارا وسط تفاؤل متزايد

جدة – البلاد

قفزت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر اغسطس المقبل، بنحو 1.8 % ” لتتداول عند 40.3 دولار للبرميل ، كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر يوليو، بنحو 0.93 % ليتداول عند 37.74 دولار للبرميل. وتأتي الزيادة السعرية مدفوعة بتحسن الطلب مع بدء العودة التدريجية لفتح الاقتصادات حول العالم ، إضافة إلى تقلص المعروض اليومي.

وسبق أن وجهت وزارة الطاقة في المملكة ، عملاقها النفطي ” أرامكو السعودية” بتخفيض انتاج الخام لشهر يونيو الجاري، بكمية إضافيةٍ طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية أوبك بلس الأخيرة، في الثاني عشر من إبريل ، مع إعلان استعدادها لمزيد من التخفيض الإضافي ، وتستهدف من ذلك تحفيز الدول المشاركة في اتفاق (أوبك بلس) والدول المنتجة الأخرى، للالتزام الدقيق بمعدلات الخفض التي التزمت بها، وتقديم المزيد من الخفض في إنتاجها لدعم استقرار وتوازن الأسواق البترولية العالمية.

وكانت أسعار النفط صعدت الأسابيع الثلاثة الماضية، بفضل بدء دول “أوبك +” بتنفيذ الاتفاق، الذي يقضي بخفض تاريخي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا وبدأ تطبيق الاتفاق التاريخي مطلع مايو الماضي، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي عودة تدريجية لأنشطته في كثير من دول العالم ، مما رفع معدلات الطلب وزيادة التفاؤل بتحريك أكبر لأسواق النفط.