الغثيان الصباحي للحامل

نرمين عباس
الغثيان والقيء (غثيان الصباح) مشكلة شائعة ، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل
السبب غير معروف تمامًا ولكنه قد يكون مرتبطًا بهرمونات الحمل
غثيان الصباح أمر طبيعي ، ولا يوجد خطر على الطفل إلا إذا كان شديدًا جدًا.
بعض النقاط الرئيسية التي يجب ملاحظتها حول غثيان الصباح :-
- ما يصل إلى 80٪ من النساء الحوامل لديهن بعض الأعراض.
- قد يشعر البعض بالمرض دون تقيؤ .
- على الرغم من أنه يسمى بغثيان الصباح ، فقد تشعر بالغثيان والقيء في أي وقت من النهار أو الليل.
- إن شدة غثيان الصباح ومدة استمرار الحمل تختلف اختلافا كبيرا من امرأة لأخرى، يمكن أن يختلف أيضًا من حمل إلى آخر – يمكن أن يكون لديك حمل يتأثر بغثيان الصباح ولكنك تشعر بالراحة في المرة القادمة.
- عادة ما يتحسن بشكل كبير بحلول نهاية الأشهر الثلاثة الأولى ، إن لم يكن قبل ذلك ، ولكن بالنسبة لبعض النساء يستمر لفترة أطول وأحيانًا حتى يولد طفلهم.
- بالنسبة لبعض النساء ، يمكن أن تكون شديدة ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن ويجف.
التحكم في غثيان الصباح
في معظم الحالات لا يلزم علاج طبي ، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها والتي قد تحدث فرقًا.
الطعام:
قد يساعدك تغيير ما ومتى تأكل على الشعور بالتحسن، علي سبيل المثال :-
- حاولي تناول بسكويت وتناول كوب من الشاي أو كوب من الماء قبل النهوض من الفراش في الصباح
- حاولي تناول وجبات أصغر كثيرًا (بدلاً من 3 وجبات كبيرة يوميًا) ، وتجنب الأطعمة الدهنية والقهوة
- تناولي الطعام عندما تشعر برغبة في تناول الطعام بدلاً من انتظار أوقات الوجبات
- حاولي عدم تخطي الوجبات أو الجلوس لفترات طويلة دون تناول الطعام
- إذا أمكن ، اطلبي من شخص آخر إعداد وجبات الطعام
- احتفظي بمجموعة من الأطعمة في متناول اليد (على سبيل المثال ، مالحة ، حلوة ، مقرمشة) لأن ذوقك قد يتغير خلال اليوم
المشروبات:
الحفاظ على تناول السوائل أمر مهم
- تذكري أن تشربي الكثير من الماء – 6 إلى 8 أكواب في اليوم وقد يكون مص الثلج المسحوق مفيدًا أيضًا
- وغالبًا ما تكون المشروبات الصغيرة أفضل من المشروبات الكبيرة
- إذا لم تتمكني دائمًا من شرب الماء ، فقد تجد مشروب الزنجبيل أو عصير الليمون أفضل وقد يكون شاي الزنجبيل مفيدًا أيضًا
- إذا كنت تتقيأي كثيرًا ، فستحتاجي إلى عناية إضافية للتأكد من أنكِ تشربي كمية كافية من الماء
قد تساعد هذه الخيارات الأخرى أيضًا في تخفيف الغثيان :-
- مضغ قطع الزنجبيل أو النعناع
- تناول أقراص الزنجبيل أو فيتامين ب6 بعد مراجعة الطبيب أو الصيدلي