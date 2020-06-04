الغثيان الصباحي للحامل

نرمين عباس

الغثيان والقيء (غثيان الصباح) مشكلة شائعة ، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل

السبب غير معروف تمامًا ولكنه قد يكون مرتبطًا بهرمونات الحمل

غثيان الصباح أمر طبيعي ، ولا يوجد خطر على الطفل إلا إذا كان شديدًا جدًا.

بعض النقاط الرئيسية التي يجب ملاحظتها حول غثيان الصباح :-

ما يصل إلى 80٪ من النساء الحوامل لديهن بعض الأعراض.

قد يشعر البعض بالمرض دون تقيؤ .

على الرغم من أنه يسمى بغثيان الصباح ، فقد تشعر بالغثيان والقيء في أي وقت من النهار أو الليل.

إن شدة غثيان الصباح ومدة استمرار الحمل تختلف اختلافا كبيرا من امرأة لأخرى، يمكن أن يختلف أيضًا من حمل إلى آخر – يمكن أن يكون لديك حمل يتأثر بغثيان الصباح ولكنك تشعر بالراحة في المرة القادمة.

عادة ما يتحسن بشكل كبير بحلول نهاية الأشهر الثلاثة الأولى ، إن لم يكن قبل ذلك ، ولكن بالنسبة لبعض النساء يستمر لفترة أطول وأحيانًا حتى يولد طفلهم.

بالنسبة لبعض النساء ، يمكن أن تكون شديدة ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن ويجف.

التحكم في غثيان الصباح

في معظم الحالات لا يلزم علاج طبي ، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها والتي قد تحدث فرقًا.

الطعام:

قد يساعدك تغيير ما ومتى تأكل على الشعور بالتحسن، علي سبيل المثال :-

حاولي تناول بسكويت وتناول كوب من الشاي أو كوب من الماء قبل النهوض من الفراش في الصباح

حاولي تناول وجبات أصغر كثيرًا (بدلاً من 3 وجبات كبيرة يوميًا) ، وتجنب الأطعمة الدهنية والقهوة

تناولي الطعام عندما تشعر برغبة في تناول الطعام بدلاً من انتظار أوقات الوجبات

حاولي عدم تخطي الوجبات أو الجلوس لفترات طويلة دون تناول الطعام

إذا أمكن ، اطلبي من شخص آخر إعداد وجبات الطعام

احتفظي بمجموعة من الأطعمة في متناول اليد (على سبيل المثال ، مالحة ، حلوة ، مقرمشة) لأن ذوقك قد يتغير خلال اليوم

المشروبات:

الحفاظ على تناول السوائل أمر مهم

تذكري أن تشربي الكثير من الماء – 6 إلى 8 أكواب في اليوم وقد يكون مص الثلج المسحوق مفيدًا أيضًا

وغالبًا ما تكون المشروبات الصغيرة أفضل من المشروبات الكبيرة

إذا لم تتمكني دائمًا من شرب الماء ، فقد تجد مشروب الزنجبيل أو عصير الليمون أفضل وقد يكون شاي الزنجبيل مفيدًا أيضًا

إذا كنت تتقيأي كثيرًا ، فستحتاجي إلى عناية إضافية للتأكد من أنكِ تشربي كمية كافية من الماء

قد تساعد هذه الخيارات الأخرى أيضًا في تخفيف الغثيان :-

مضغ قطع الزنجبيل أو النعناع

تناول أقراص الزنجبيل أو فيتامين ب6 بعد مراجعة الطبيب أو الصيدلي