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الغثيان الصباحي للحامل

نرمين عباسaccess_time13 / شوال / 1441 هـ       4 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

الغثيان والقيء (غثيان الصباح) مشكلة شائعة ، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل

السبب غير معروف تمامًا ولكنه قد يكون مرتبطًا بهرمونات الحمل

غثيان الصباح أمر طبيعي ، ولا يوجد خطر على الطفل إلا إذا كان شديدًا جدًا.

بعض النقاط الرئيسية التي يجب ملاحظتها حول غثيان الصباح :-

  • ما يصل إلى 80٪ من النساء الحوامل لديهن بعض الأعراض.
  • قد يشعر البعض بالمرض دون تقيؤ .
  • على الرغم من أنه يسمى بغثيان الصباح ، فقد تشعر بالغثيان والقيء في أي وقت من النهار أو الليل.
  • إن شدة غثيان الصباح ومدة استمرار الحمل تختلف اختلافا كبيرا من امرأة لأخرى، يمكن أن يختلف أيضًا من حمل إلى آخر – يمكن أن يكون لديك حمل يتأثر بغثيان الصباح ولكنك تشعر بالراحة في المرة القادمة.
  • عادة ما يتحسن بشكل كبير بحلول نهاية الأشهر الثلاثة الأولى ، إن لم يكن قبل ذلك ، ولكن بالنسبة لبعض النساء يستمر لفترة أطول وأحيانًا حتى يولد طفلهم.
  • بالنسبة لبعض النساء ، يمكن أن تكون شديدة ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن ويجف.

التحكم في غثيان الصباح

في معظم الحالات لا يلزم علاج طبي ، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها والتي قد تحدث فرقًا.

الطعام:

قد يساعدك تغيير ما ومتى تأكل على الشعور بالتحسن، علي سبيل المثال :-

  • حاولي تناول بسكويت وتناول كوب من الشاي أو كوب من الماء قبل النهوض من الفراش في الصباح
  • حاولي تناول وجبات أصغر كثيرًا (بدلاً من 3 وجبات كبيرة يوميًا) ، وتجنب الأطعمة الدهنية والقهوة
  • تناولي الطعام عندما تشعر برغبة في تناول الطعام بدلاً من انتظار أوقات الوجبات
  • حاولي عدم تخطي الوجبات أو الجلوس لفترات طويلة دون تناول الطعام
  • إذا أمكن ، اطلبي من شخص آخر إعداد وجبات الطعام
  • احتفظي بمجموعة من الأطعمة في متناول اليد (على سبيل المثال ، مالحة ، حلوة ، مقرمشة) لأن ذوقك قد يتغير خلال اليوم

المشروبات:

الحفاظ على تناول السوائل أمر مهم

  • تذكري أن تشربي الكثير من الماء – 6 إلى 8 أكواب في اليوم وقد يكون مص الثلج المسحوق مفيدًا أيضًا
  • وغالبًا ما تكون المشروبات الصغيرة أفضل من المشروبات الكبيرة
  • إذا لم تتمكني دائمًا من شرب الماء ، فقد تجد مشروب الزنجبيل أو عصير الليمون أفضل وقد يكون شاي الزنجبيل مفيدًا أيضًا
  • إذا كنت تتقيأي كثيرًا ، فستحتاجي إلى عناية إضافية للتأكد من أنكِ تشربي كمية كافية من الماء

قد تساعد هذه الخيارات الأخرى أيضًا في تخفيف الغثيان :-

  • مضغ قطع الزنجبيل أو النعناع
  • تناول أقراص الزنجبيل أو فيتامين ب6 بعد مراجعة الطبيب أو الصيدلي
نرمين عباس

كتب بواسطة

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