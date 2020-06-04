الشورى يوافق على مشروع نظام الضمان الاجتماعي

الرياض – البلاد

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس (عن بعد) برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان على مشروع نظام الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، وضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الاجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى.

كما دعا مجلس الشورى ، الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة أولويات المشروعات والمرافق التي تعتمد عليها البنية الأساسية للمحافظة وساكنيها ، مطالبا بوضع جدول زمني مخطط ومدروس لأولوياتها الاستراتيجية للأعوام القادمة ضمن منظومة السياحة الوطنية بتكاملها مع مشاريع المنطقة الشمالية الغربية للأعوام القادمة وتقييم ما تحقق منها ونسبة الإنجاز والعائد وفق مؤشرات قياس معتمدة في هذا الخصوص ، وكذلك وضع الترتيبات الإدارية والاستثمارات الكافية لتحقيق تطلعات تطوير محافظة العلا بما يكفل التكامل والتنسيق ورفع كفاءة الإنفاق في كافة المناشط والفعاليات ، ووضع الحوافز الجاذبة للمستثمرين السعوديين في المجالات السياحية في المحافظة والفرص المتاحة وخيارات التمويل والدعم وتقديم المشورة لهم وتيسير إجراءات جذب الكفاءات الوطنية المتخصصة للعمل في هذه المشاريع.

كما طالب مجلس الشورى في قرار أصدره أمس الهيئة العامة للطيران المدني بتحفيز الشركات الناقلة لتقديم مزيد من الخصومات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.