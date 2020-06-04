الأردن يرفع قيود الحظر وانفراج عام بفتح المساجد والكنائس

وقال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز في مؤتمر صحافي إن “موقفنا الآن معتدل الخطورة، وهذا يعني أن الغالبية العظمى من الفعاليات والحركة سيكون مسموحاً بها”.

ونقلت “فرانس برس” عن البزاز قوله “نعلن مرحلة مبشرة تنعكس إيجابيا على فتح القطاعات، انفراج عام في الأردن والسماح بالتنقل بين المحافظات”.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة إنه “بالاستناد إلى مؤشرات الخطر الصحي، إذ تم تسجيل أقل من عشر اصابات محلية يوميا على امتداد الأيام السبعة الماضية، سيدخل الأردن ابتداء من السبت 6 يونيو المقبل المستوى معتدل الخطورة”.

وأعلن أنه سيتم “فتح غالبية القطاعات والأنشطة والمرافق، والمساجد والكنائس أمام المصلين لأداء جميع الصلوات، مع الالتزام بضوابط التباعد والوقاية”.

كما قررت الحكومة فتح المواقع السياحية أمام السياحة المحلية ، وفتح قطاع الفندقة والضيافة، والسماح بالطيران الداخلي.

لكن سيستمر إغلاق الجامعات والمدارس والمعاهد ورياض الأطفال ودور السينما، وتبقى رحلا الطيران متوقفة.

فيروس كورونا وشهد الأدرن منذ 21 مارس إجراءات إغلاق شبه تام تشمل حظرا شاملا للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة لمواجهة انتشار