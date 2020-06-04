أعراض أمراض الكلى

نرمين عباس

هناك أسباب عديدة لمشاكل الكلى، ويمكن أن تشمل أسباب أمراض الكلى

على سبيل المثال ، الإصابة الجسدية والعدوى والخراجات في الكلى والتدفق العكسي للبول من المثانة والأسباب الوراثية

ويمكن أن تتلف الكلى أيضًا من خلال إساءة استخدام بعض المسكنات والأدوية الموصوفة والعقاقير غير القانونية

يمكن أن تسبب أمراض الكلى العديد من المشاكل المختلفة.

المشاكل الأكثر شيوعًا هي :-

فقر الدم (نقص خلايا الدم الحمراء ، والذي بدوره يمكن أن يجعلك متعبًا ، وتشعر بضيق في التنفس ، ودوار ، واكتئاب مع أن تكون عرضة للشعور بالبرد)

ألم في العظام والمفاصل والعضلات والأعصاب

تشنجات العضلات ، وخاصة في الساقين

تغيرات في عادات الأمعاء ، مثل الإمساك أو الإسهال

الغثيان والقيء وفقدان الشهية

مشاكل في الفم أو الأسنان (على سبيل المثال ، رائحة الفم الكريهة ، طعم معدني في الفم)

حكة في الجلد

كدمات

الاكتئاب والقلق والتهيج والمزاج

مشكلة في النوم

تساقط الشعر

إذا كان لديك حصى في الكلى ، فإن حركة الحجر داخل الكلى أو الحالب (أنبوب يربط الكلى والمثانة) يمكن أن يسبب أعراضًا مثل ألم شديد أسفل الضلوع في الظهر ، أو بول مؤلم ، أو بغيض اللون أو ذو رائحة كريهة

أو مشاكل أخرى في التبول مثل الرغبة المستمرة في الذهاب إلى المرحاض

يمكن للجسم التعامل مع الكلى التي لا تعمل بشكل صحيح لفترة طويلة

يمكن أن يكون هذا مشكلة ، لأن علامات وأعراض أمراض الكلى قد لا تظهر حتى يحدث الكثير من الضرر بالفعل

حيث يمكن أن يفقد الأشخاص 90٪ من وظائف الكلى قبل أن يشعروا بأي أعراض

وهذا يجعل من المهم بشكل خاص ملاحظة أي أعراض تظهر ، وطلب المشورة الطبية

تتضمن العلامات التي قد تواجه مشاكل في الكلى ما يلي :-

ضغط دم مرتفع

التغيرات في كمية وعدد مرات التبول

تغييرات في شكل البول (مثل البول الرغوي أو الرغوي)

الدم في البول

انتفاخ في ساقيك أو كاحليك أو حول عينيك

ألم في منطقة الكلى

التعب وصعوبة النوم

فقدان الشهية

الصداع

تركيز ضعيف

مثير للحكة

ضيق في التنفس

الغثيان والقيء

رائحة الفم الكريهة وطعم معدني في فمك

تشنجات العضلات

دبابيس وإبر في أصابعك أو أصابع قدميك