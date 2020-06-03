4 طرق خاطئة للوقاية من كورونا قد تسبب الوفاة

يروج العديد من الأشخاص لطرق خاطئة للوقاية من فيروس كوفيد19 ، ولكنها بعيدة كل البعد عن توصيات منظمة الصحة العالمية، فلا يوجد أى طريقة للوقاية من الفيروس سوى غسل اليدين وارتداء الكمامة والالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي، لذا نستعرض الطرق الخاطئة التي يتبعها الكثيرون وقد تتسبب في أضرار بالغة تصل إلى حد الوفاة.
1/ تناول جرعات عالية من فيتامين د
يتناول الكثيرون فيتامين د لتعزيز جهاز المناعة، ولكن يجب الحذر من تناول المكملات الغذائية بجرعات كبيرة، لأن فيتامين د لا يذوب في الماء بحيث يستطيع الجسم التخلص منه عن طريق البول، بل يتخزن في الأنسجة الدهنية وؤدي إلى الإصابة بالإمساك وحصوات الكلى والتسمم.
2/ تناول جرعات عالية من الزنك
تتسبب الجرعات العالية من الزنك في العدوى المتكررة ، لانه يمكن أن يقلل رد الفعل المناعي، فقد أشارت الدراسات أن زيادة الزنك تثبط وظائف الخلايا التائية التي تعد نوعا من أنواع خلايا الدم البيضاء ، كما أن تناوله بنسب عالية قد يتسبب في زيادة خطر الوفاة بسبب سرطان البروستاتا.
3/ تناول الكلوروكين
لايمكن للأفراد تناول هذا الدواء من تلقاء أنفسهم بالمنزل، لاحتمالية أن يتعرضون لمضاعفات خطيرة، قد تصل للوفاة، كما حدث لزوجين في الأريزونا، حيث قاما بتناول العقار دون مراجعة الطبي، فتوفى الزوج وتدهورت صحة الزوجة وحجزت بالمشفى.
4/ رش الكحول أو الكلور على الجسم
على الرغم من فعالية الكحول والكلور في تعقيم وتطهير الأسطح، ولكن رش مثل هذه المنظفات على الجسم لن يقضي فيروس كورونا في حالة الإصابة به، بل تتسبب في الإصابة بالحروق الجلدية وتهدد العين والفم بالتهابات شديدة، حسبما ذكر منظمة الصحة العالمية.