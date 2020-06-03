حدث فلكي في زمن الكورونا .. أول ظاهرة فلكية في يونيو تثير الجدل

البعض أصبح يتخوف من كل حدث فلكي في ظل فيروس كورونا المستج، لتظهر أول ظاهرة فلكية تحدث في شهر يونيو الجاري.

ويمر كوكب الزهرة اليوم الأربعاء بين الأرض والشمس، وهذا له تأثير على مظهر الكوكب عند رصده بالتليسكوب يبدو كحلقة ضوئية.

وبحسب الجمعية الفلكية، يطلق علماء الفلك على هذه الظاهرة “الاقتران الداخلي” ، وهو واحد من الأفضل منذ عقود.

وسيبعد كوكب “الزهرة حوالي (نصف درجة) من مركز قرص الشمس.

وتاريخيا حدث ذلك مرتين فقط منذ عام 1961، أثناء عبور الكوكب أمام الشمس في 2004 و 2012 .

أمر خطير

ومراقبة الزهرة في هذا الوقت أمر خطير لقربه من الشمس حيث يفصل بينهما جزء من الدرجة.

لذلك من السهل أن تسقط أشعة الشمس إلى مجال رؤية التلسكوب وتتلف المعدات الحساسة وتؤذي عين الإنسان.

إلا أن الراصدين المحترفين الذين يتخذون الاحتياطات الدقيقة يجب أن يحاولوا ذلك.

وبحسب الجمعية الفلكية، يمكن مراقبة هذا الحدث (بشكل آمن) عبر مرصد سوهو الفضائي التابع لوكالة ناسا.

فهذا الجهاز يمتلك قرص خاص قادر على حجب وهج ضوء الشمس ما يمكنه من رؤية كل الأجسام القريبة من الشمس مثل النجوم والكواكب المذنبات.

علما بأن مرصد سوهو سيواجه إشكالية بسيطة عندما سيكون الزهرة قريب جدًا من الشمس.

حيث سيقع الكوكب لفترة وجيزة خلف قرص المرصد سوهو الذي يحجب وهج الشمس في لحظة أقرب مسافة.

لذلك سيتعين على الراصدين من على سطح الأرض سد الفجوة خلال ظاهرة الفلك.