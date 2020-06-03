برنت يقترب من 40 دولاراً وتفاؤل بتمديد الخفض

لندن – وكالات

ارتفعت أسعار النفط مع ترقب الأسواق العالمية لتمديد التخفيضات الضخمة التي أقرها اتفاق (أوبك بلس) لدعم الأسعار ، وذلك في اجتماع افتراضي مرتقب هذا الأسبوع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 38.68 دولار للبرميل ، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 35.70 دولار.

وحقق خام برنت ارتفاعا كبيرا على مدى الأسابيع الستة الفائتة بفضل خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم (أوبك+) للإمدادات ، لكن يرى خبراء أن التحديات لاتزال تضغط على الأسعار نتيجة استمرار تراجع الطلب على ضوء آثار جائحة جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والمتمثلة في اغلاقات واسعة لقطاعات ضخمة في العالم ، مما يتطلب جهودا كبيرة ومزيدا من الوقت لإعادة الأمور لطبيعتها ، وانقشاع الضبابية حول الفيروس ، وبالتالي تتزايد التوقعات بتمديد اتفاق خفض الإنتاج لفترة طويلة ، حيث تدرس دول الاتفاق تمديد خفض إنتاجهم بواقع 9.7 مليون برميل يومياً، أي نحو 10% من الإنتاج العالمي، إلى يوليو أو أغسطس.

وبموجب خطة أوبك+ التي جرى الاتفاق عليها في أبريل نيسان، فإن الخفض القياسي من المقرر أن يستمر في مايو ويونيو، على أن يجري تقليصه إلى خفض بواقع 7.7 مليون برميل يوميا، اعتبارا من يوليو حتى ديسمبر.