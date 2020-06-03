“العقاري” يستقبل أصحاب الحجوزات

الرياض – البلاد

أعلن صندوق التنمية العقارية جاهزية جميع فروعه حول المملكة لاستقبال المواطنين المستفيدين من القرض العقاري المدعُوم، داعياً إياهم لإنهاء إجراءاتهم إلكترونياً بشكل سريع وآمن وعن بُعد وعدم زيارة الفروع إلا للضرورة القصوى بعد حجز موعد مُسبق عبر بوابة الصندوق الإلكترونية.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي أنه قد تم فتح فروع الصندوق تدريجياً خلال الأسبوع الجاري لاستقبال المواطنين ممن لديهم حجوزات إلكترونية مُسبقة بعد التأكد من اكتمال جاهزيتها وفق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المختصة، حيث تم فتح 34 فرعاً حالياً وسيتم فتح فرع مكة المكرمة وفرعي الرياض والدمام النسائي في 21 يونيو الجاري، مؤكداً ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية بلبس الكمامات وغسل وتعقيم اليدين، وعدم المصافحة وترك مسافة مترين عن الآخرين.

وشدد على أن الخدمات في الفروع لن تُقدم إلا للضرورة القصوى وللمستفيدين الذين لم تُنفذ طلباتهم إلكترونياً، وذلك بموعد مُسبق عبر البوابة الإلكترونية للصندوق ، داعياً المواطنين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تُغني عن زيارة الفروع، مؤكداً حرص الصندوق على استمرارية تقديم خدمات برنامج القرض العقاري المدعُوم بكل يسر وسهولة إلكترونياً للحفاظ على سلامة المواطنين.

وبين أن موظفي الفروع سيقدمون الخدمات ضمن أولويات التباعد الاجتماعي، داعياً المواطنين للتقيد باشتراطات السلامة والإجراءات الاحترازية التي شددت عليها الجهات الصحية حفاظاً على سلامتهم.