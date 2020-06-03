الشؤون البلدية تشدد على الالتزام بالتعليمات والاحترازات الوقائية

الرياض- البلاد

أشادت وزارة الشؤون البلدية والقروية بمستوى التزام المواطنين والمقيمين بالاحترازات الوقائية والتعليمات الصادرة منها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مما انعكس إيجاباً على مستوى خدمات النظافة والبيئة والصحة العامة، مؤكدة تعاملها بحزم مع المخالفين سواء كانوا منشآت أو من العاملين فيها.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين المبادرة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز خدمة 940 على مدار الساعة لاستقبال البلاغات عن وجود باعة متجولين، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وحالات اشتباه لأعراض مرضية، ، إضافة إلى البلاغات عن سوء النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت الغذائية، أو عدم توفير الأدوات الوقائية، وعدم تطهير عربات التسوق بالمنشآت، وعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها للمناديب.