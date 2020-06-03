البحرين تعلن تأجيل إقامة صلاة الجمعة إلى موعد لاحق

البلاد : متابعات

قررت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين، التريث في إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة وقررت تأجيل قرار اقامتها إلى موعد لاحق بعد مراجعة المستجدات والتقارير حول المعطيات في حينه.

وستتم مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن وفق الضوابط الشرعية بشكل مستمر للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

جاء ذلك خلال اجتماع للوزارة اليوم الأربعاء لاستعراض مستجدات الجهود الوطنية للتصدي للفيروس والمستجدات والتقارير حول المعطيات الحالية والتي تبين ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا نتيجة التجمعات خلال اجازة عيد الفطر المبارك.