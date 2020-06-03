الأخيره

الإطاحة بتنظيم عصابي حول 100 مليون إلى حسابات خارج المملكة

صحيفة البلادaccess_time12 / شوال / 1441 هـ       3 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، بأن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، تمكنوا ـ بفضلٍ من الله – من الإطاحة بتنظيم عصابي يمتهن تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وضبط المتورطين فيه وعددهم (10) عشرة متهمين، (مواطن وتسعة وافدين من الجنسية السودانية) ‏تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، وذلك بعد توفر الأدلة على قيامهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة – غير معروفة المصدر – إلى حسابات بنكية خارج المملكة.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم ‏اتضح تورطهم بتحويل مبالغ مالية تجاوزت المئة مليون (000ر000ر100) ريال، بمشاركة (10) عشرة كيانات تجارية مختلفة وغير مرخصة لممارسة النشاطات المالية، وضبط بحوزتهم على مبلغ قارب سبع مائة ألف (700.000) ريال، ‏وجرى إيقافهم لاستكمال الإجراءات النظامية.

صحيفة البلاد

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