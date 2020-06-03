أمانة جدة تزيل عددا من المباني المخالفة في حي السلامة الشعبي

البلاد : متابعات

بدأت أمانة محافظة جدة، اليوم (الأربعاء)، في أعمال إزالة بعض المباني المهددة بالانهيار في حي السلامة الشعبي، وذلك للبدء في أعمال تطوير الحي.

وأوضح متحدث الأمانة، محمد البقمي، أن البلدية نفذت سابقا حملة على حي السلامة الشعبي بمشاركة وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية وشرطة جدة ووزارة التجارة، ورصدت العديد من المخالفات داخله، مشيراً إلى أن عدد العقارات المستهدفة 215 عقارا.

وأفاد أن من أبرز تلك المخالفات استخدام مساكن شعبية تفتقر لأدنى مقومات السلامة ومهددة بانهيار مساكن العمالة، لافتاً إلى أن البلدية ستقوم بإزالة هذه المباني لمعالجة وضع الحي الشعبي والمخاطر التي يشكلها على السكان.