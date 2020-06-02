“مدني رابغ” يسيطر على حريق اشتعل بخزانات وقود بمحطة تحت التجديد

جدة : البلاد

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة رابغ من إخماد حريق اشتعل في عدد 2 خزان وقود بمحطة تحت الصيانة والتجديد.

و‏أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تلقت بلاغاً اليوم (الثلاثاء ) يفيد عن وجود حريق بمحطة وقود بحي الجود.

‏وقال إنه تم تحريك الفرق اللازمة والسلالم، والمعدات المساندة، وبوصول الفرق للموقع اتضح بان الحالة عبارة عن حريق بعدد 2 خزان وقود بمحطة وقود خارج الخدمة بسبب أعمال الصيانة والتجديد.

وأكد أن الفرق باشرت عمليات الإطفاء باستخدام مادة الرغاوي، حيث تمت السيطرة على الحريق في حينه دون الانتشار المواقع المجاورة ، وسجلت حالة إصابة طفيفة واحدة لمقيم عربي في العقد الرابع من العمر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما باشر فريق التحقيق وكذلك فرق السلامة والإشراف الوقايي عملهم بالموقع لإكمال الإجراءات اللازمة.