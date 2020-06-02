المغرب تدشن تطبيق إلكتروني عبر الهاتف لتتبع حالات كورونا

أطلق المغرب ، الاثنين، تطبيقا رقميا على الهواتف الذكية يمكن من تتبع الإصابات بفيروس كورونا المستجد ، على أن يكون استخدامه طوعيا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، وأوضحت الوزارة فى بيان أن تطبيق “وقايتنا” يتيح “إشعار مستخدميه فى حالة ما إذا كانوا على تقارب جسدى وثيق لمدة معينة مع مستعمل آخر تم تأكيد إصابته بمرض كوفيد-19، فى غضون 21 يوما بعد هذه المخالطة “.

ونوهت إلى أن استخدام التطبيق الذى يعتمد تقنية البلوثوت “طوعى محض”، مشيرة إلى أنه يدخل ضمن حملة واسعة “لتشجيع المواطنين على مواصلة تبنى الإجراءات الوقائية” من الإصابة بمرض كوفيد-19، حسب سكاى نيوز.

ومدد الحجر الصحى حتى 10 يونيو، مما أثار ردود فعل متحفظة نظرا لكلفته الاقتصادية الباهظة، لكن الأنشطة الاقتصادية بدأت تستأنف تدريجيا ابتداء من الأسبوع المنصرم .

وتبنت عدة دول فى العالم خلال الأسابيع الماضية أنظمة رقمية لتتبع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مثيرة أحيانا نقاشات حول مدى احترامها مبدأ حماية المعطيات الخصوصية للأفراد .

وأكدت وزارة الصحة المغربية أن تطبيق “وقايتنا” معتمد من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصى، وهى هيئة رسمية .

ويطمح المغرب أيضا إلى زيادة عدد التحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس حيث بلغت 10 آلاف فى اليوم، بحسب ما أفاد وزير الصحة خالد آيت الطالب الأسبوع المنصرم .

وأصاب فيروس كورونا المستجد فى المغرب حتى الاثنين 7819 شخصا تُوفى 205 منهم، بينما تماثل 4754 للشفاء .