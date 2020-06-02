«الصناعة والثروة المعدينة» تعتمد 55 إجراء للوقاية من «كورونا»

البلاد : واس

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن اعتماد 55 إجراء وقائياً في الجهات والمنشآت الصناعية، وقطاعات التعدين المرخص لها من قبل الوزارة، تنوعت بين الوقاية في المنشآت، والوقاية في المستودعات والخدمات اللوجستية، والوقاية في مواقع إقامة العمال، وإجراءات التتبع والإبلاغ، وأخيراً التوعية وتنفيذ الأنظمة.

ونصت الإجراءات الخاصة بالوقاية في المنشآت التي أعلنت عنها الوزارة على الالتزام بجميع الإجراءات المعلن عنها من وزارة الصحة، واللجنة المعنية بمتابعة مستجدات كورونا (كوفيد 19)، ومنع الأفراد غير الأساسيين من دخول موقع العمل، وفرض العمل عن بعد للبقية، وإنشاء محطات لتسجيل الحضور أو التفتيش للتحكم في دخول الموظفين، وتطبيق إجراءات صارمة للسيطرة على الدخول إلى الموقع ومنع جميع الزيارات غير المصرح بها، وتخصيص نقاط منفصلة للدخول والخروج، كما شملت تطبيق أوقات تعاقبية لبدء أو انتهاء الورديات والاستراحات بحيث تفصل بينها 10 دقائق، وتحديد العدد الأقصى للأشخاص المسموح وجودهم في كل مرفق داخل المصنع. ويجب ألا يكون هناك أكثر من عامل واحد لكل 4 م²، والتخلص من المواد التي يتشارك العاملون استخدامها (مثل لوحات تسجيل البصمات وغيره)، وتنظيم جلوس العمال خلال استراحات الغداء والفصل بينهم بمسافة، وعدم الجلوس متقابلين.

وأوضحت أن الإجراءات المتعلقة بالوقاية في المستودعات والخدمات اللوجستية تشمل وجود منطقة مخصصة لتخزين البضائع الواردة الجديدة التي تحجز لمدة 24 ساعة، وترسيم حدود مناطق التسليم وقصرها على المستقبلين والموزعين فقط، وتطهير جميع مركبات النقل بالكامل قبل انطلاقها بأي رحلة، ووضع جداول زمنية لتسليم الشحنات لضمان عدم حدوث الازدحام في مراكز التسليم، وكذلك نقل البضائع بعد 24 ساعة إلى منطقة تخزين البضائع الآمنة لكي تتمكن المنشأة من استخدامها.

أما ما يتعلق بالوقاية في مقار سكن العمال، فقد شددت الوزارة على الالتزام بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة فيما يخص سكن العمال، واستخدام السيطرة المرئية (مثل شارات بألوان مختلفة) للحد من التفاعل بين المجموعات المختلفة، وتعيين مشرف للسكن لفرض التباعد وحظر المناطق غير الأساسية والأنشطة الاجتماعية، إضافة إلى تركيب نظام إنذار لتذكير العمال بغسل يديهم كل 30 دقيقة وتوفير محطات لغسل اليدين، وحظر مشاركة أدوات المائدة أو غيرها من الأدوات المستخدمة يوميا، والتشديد على قياس درجة الحرارة للعمالة بشكل يومياً قبل دخول المسكن أو مغادرته.

وحول إجراءات التتبع والإبلاغ أبانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنه يجب على المنشآت الالتزام بإعداد سجل يومي للرحلات السابقة والحالة الصحية لهم، وقائمة بالعمال الموجودين في الحجر الصحي، وإعداد خطة لاستمرارية العمل للاستجابة للإغلاق الكلي أو الجزئي أو في حالة وجود قيود شديدة على العمليات التشغيلية في المصنع، وإعداد قائمة بالموظفين الذي يعملون معاً ووقت عملهم، إضافة إلى استخدام السيطرة المرئية لتحديد الموظفين الذي جرى فحصهم (من خلال تتبع رمز الاستجابة السريعة لفيروس كوفيد – 19)، فيما أكّدت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت بتنفيذ حملات توعوية وتثقيفية حول التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد 19) للعاملين لديها تشمل إجراء تدريبات إلزامية على الصحة والسلامة بشأن فيروس كوفيد – 19 لطاقم العمل بأكمله، والتدريب المستمر والتذكير بالسلوكيات الصحيحة، وإجراء عمليات تدقيق عشوائية ومجدولة للتأكد من الالتزام بالبروتوكول، وكذلك وضع لوحات ارشادية عند مداخل المصانع توضح الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والمستجدات بشأن الفيروس.

ودعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جميع العاملين في المنشآت التابعة لها من قطاعات التعدين، أو الثروة المعدنية إلى الالتزام بالأنظمة والإجراءات الصادرة من الجهات المعنية، وكذلك الاطلاع على الدليل الإرشادي الصادر من خلال الرابط: https://covid19awareness.sa/archives/5460.