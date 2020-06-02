الزنك وزيت السمك أبرز مضادات الاكتئاب الطبيعية

هناك العديد من الطرق الطبيعية التي من الممكن اللجوء إليها لتحسين المزاج والخروج من حالات الاكتئاب بعيداً عن الأدوية! فما هي أهم مضادات الاكتئاب الطبيعية؟

محاربة الاكتئاب لا تقتصر فقط على مضادات الاكتئاب بل من الممكن لاستعمال وتبني مجموعة من الطرق الطبيعية أن يساعد وبشكل كبير على محاربة الاكتئاب، إليك أهم هذه الطرق والمواد:

أولاً: تناول المكملات الغذائية

هناك العديد من المكملات الغذائية التي من الممكن اعتبارها من مضادات الاكتئاب الطبيعية، وهذه أهمها:

1- حمض الفوليك

يعتبر نقص الفوليك أحد العوامل الشائعة المسببة لسوء المزاج والاكتئاب، لذا فإن الحصول على كمية كافية منه وسد أي نقص حاصل عبر المكملات الغذائية قد يساعد وبشكل كبير على مكافحة الاكتئاب.

2- زيت السمك (أوميغا 3)

من الملاحظ أن نسبة مرضى الاكتئاب في الدول التي تتميز بأن سكانها يستهلكون كميات أكبر من الأسماك والمأكولات البحرية أقل من الدول الأخرى.

ومع قدرة أحماض أوميغا 3 على التأثير بشكل إيجابي على النواقل العصبية في الدماغ وتحسين صحة الدماغ عموماً، فإن تناول مكملات زيت السمك قد يساعد وبشكل كبير على مكافحة الاكتئاب.

3- حشيشة القلب

قد يكون لمكملات حشيشة القلب (أو ما يسمى بعشبة القديس جون) دور فعال في محاربة الاكتئاب، وذلك لما لهذه العشبة من قدرة على التقليل من إنتاج بعض الهرمونات التي قد تسبب التوتر والحزن.

ولكن من الممكن أن يكون لهذا النوع من المكملات بعض العوارض الجانبية تماماً مثل مضادات الاكتئاب العادية، لذا يفضل تناولها بحذر.

4- الزنك

من المعروف أن للزنك قدرة على تحسين الوظائف العصبية والإدراكية، كما وقد يرتبط نقص مستويات الزنك بالإصابة بالاكتئاب.

لذا فإن علاج أي نقص حاصل في الزنك وتناول المكملات بالجرعات السليمة وبانتظام قد يكون من مضادات الاكتئاب الطبيعية.

5- مكملات البروبيوتيك

تساهم البكتيريا الجيدة الموجودة في الأمعاء على تعزيز مشاعر السعادة، لذا فإن تناول مكملات البروبيوتك بانتظام قد يساعد على مكافحة الاكتئاب بشكل طبيعي.

6- مكملات أخرى

كما وقد يساعد تناول المكملات التالية بجرعات سليمة وتحت إشراف الطبيب على مكافحة الاكتئاب:

مكملات الجنسنج.

مكملات البابونج.

الزعفران.