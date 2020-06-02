“التحالف” يدمر “مسيرتين” حوثيتين أطلقتا تجاه المملكة

البلاد – وكالات

دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط، وفقا لما بينه المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، موضحا استمرار المليشيات الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وقال العقيد المالكي إن هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي أعلن عنها التحالف وبدأت في 09 أبريل 2020م، ولم يكن هناك أي استجابة من قبل المليشيا الحوثية، حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من 5000 اختراق باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية.

وأكد العقيد المالكي، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



وفي سياق التنديد الواسع باختيار الإخوانية توكل كرمان المدعومة من النظامين القطري والتركي في مجلس حكماء “فيسبوك”، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفة وممارساتها المناهضة لحرية الرأي والتعبير، وصف النائب في مجلس العموم البريطاني، إيان بيزلي، تعيين “فيسبوك” لكرمان بالقرار الذي “لا يمكن تصديقه”.

وقال: “أعتقد أن هذا القرار الذي اتخذته فيسبوك غير متوقع، وهو أمر لا يصدق، لدينا منظمة تم إعدادها لإجراء عملية شفافية، ثم يعينون كرمان التي لا تعتبر مناسبة للوظيفة”، معلنا أنه كتب رسالة لفيسبوك يندد فيها بتعيين كرمان، ودعا وزارة الثقافة والإعلام والرياضة إلى التحقيق في هذا السلوك، مضيفا أن “الإدارة وافقت من حيث المبدأ على ضرورة إجراء تحقيق، والذي من المتوقع أن يبدأ في يوليو القادم”.

كما دعا بيزلي عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إلى إخراج كرمان من المجلس بقوله “إنهم لا يحتاجون إلى انتظار التحقيق، تحتاج فيسبوك إلى اتخاذ إجراءات فورية، عليهم أن يفعلوا الشيء الصحيح، فنحن بحاجة إلى التحدث بصوت واحد ونقول إننا نقف مع حرية التعبير، ولكن ليس مع إساءة استخدام حرية التعبير”.

ومنذ تعيين كرمان في مجلس حكماء فيسبوك تعالت الانتقادات الموجهة لعملاق التواصل الاجتماعي، وقال منتقدون إن شركة فيسبوك بهذا التعيين تمنح تنظيم الإخوان المتطرف فرصة للسيطرة على محتواه.