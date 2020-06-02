الرياضة

كورونا يضرب برشلونة..

إصابة 5 لاعبين من برشلونة بفيروس كورونا

محمد ابو الوفاaccess_time11 / شوال / 1441 هـ       2 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
برشلونة

فجّرت إذاعة راديو كاتالونيا مفاجآة من العيار الثقيل، كاشفة عن إصابة 5 لاعبين من صفوف نادي برشلونة بفيروس كورونا (كوفيد-19) مساء أمس الإثنين.

وقالت الإذاعة ذائعة الصيت في أوساط مقاطعة كاتالونيا، أن نتائج 5 لاعبين من الفريق كانت إيجابية في الفحص الأخير الذي أجراه الاتحاد الإسباني بالتنسيق مع وزارة الصحة.

إضافة إلى ذلك فإن عضوين اثنين من الجهاز الفني أصيببا بالفيروس أيضًا، ليرتفع إجمالي الحالات داخل أروقة برشلونة إلى الرقم سبعة.

وتماثل جميع المصابون للشفاء بعد تدخل من الجهات المختصة التي تولت رعايتهم صحيًا بالشكل اللائق. وباتوا على استعداد لاستكمال التدريبات.

تأتي تلك الأخبار قبل أيام من استئناف مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، بينما عاود اللاعبون التدريبات الجماعية تحت إجراءات صارمة لحصر الفيروس.

من جهته ألقى برشلونة باللوم على رابطة الدوري بعد تسريبات “راديو كاتالونيا” وحمّله مسئولية الحفاظ على سرية المعلومات وفق البروتوكولات المعمول بها في إسبانيا.

ويسعى النادي الكاتالوني إلى الحفاظ على لقبه كبطلٍ لليجا الإسبانية بتسيده لائحة الترتيب الحالية برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن غريمه ريال مدريد.

محمد ابو الوفا

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