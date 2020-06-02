إصابة 5 لاعبين من برشلونة بفيروس كورونا

فجّرت إذاعة راديو كاتالونيا مفاجآة من العيار الثقيل، كاشفة عن إصابة 5 لاعبين من صفوف نادي برشلونة بفيروس كورونا (كوفيد-19) مساء أمس الإثنين.

Five Barcelona players 'tested positive for coronavirus' https://t.co/n5YrMlHjYY pic.twitter.com/biDy76iSGD — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 2, 2020

وقالت الإذاعة ذائعة الصيت في أوساط مقاطعة كاتالونيا، أن نتائج 5 لاعبين من الفريق كانت إيجابية في الفحص الأخير الذي أجراه الاتحاد الإسباني بالتنسيق مع وزارة الصحة.

إضافة إلى ذلك فإن عضوين اثنين من الجهاز الفني أصيببا بالفيروس أيضًا، ليرتفع إجمالي الحالات داخل أروقة برشلونة إلى الرقم سبعة.

وتماثل جميع المصابون للشفاء بعد تدخل من الجهات المختصة التي تولت رعايتهم صحيًا بالشكل اللائق. وباتوا على استعداد لاستكمال التدريبات.

تأتي تلك الأخبار قبل أيام من استئناف مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، بينما عاود اللاعبون التدريبات الجماعية تحت إجراءات صارمة لحصر الفيروس.

من جهته ألقى برشلونة باللوم على رابطة الدوري بعد تسريبات “راديو كاتالونيا” وحمّله مسئولية الحفاظ على سرية المعلومات وفق البروتوكولات المعمول بها في إسبانيا.

ويسعى النادي الكاتالوني إلى الحفاظ على لقبه كبطلٍ لليجا الإسبانية بتسيده لائحة الترتيب الحالية برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن غريمه ريال مدريد.