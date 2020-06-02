أمير منطقة الجوف يهنئ اللواء فلاح القحطاني على الترقية والثقة الملكية

الدمام- حمودالزهراني

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف امس عبر الاتصال المرئي بمدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف اللواء فلاح بن محمد القحطاني، بمناسبة ترقيته لرتبة لواء .

وهنأ سمو أمير منطقة الجوف اللواء القحطاني على الثقة الملكية الكريمة متمنياً له التوفيق .

كما استعرض سموه مع مدير الدفاع المدني الجهود التي قامت بها إدارات الدفاع المدني بالمنطقة ، ومساهمتها

في مكافحة جائحة كورونا ، منوهاً سموه بتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد .

وأعرب اللواء القحطاني عن شكره لسمو الأمير فيصل بن نواف لدعمه لأعمال الدفاع المدني وتشجيعه الدائم لمنسوبيهم .