مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم يستأنف استقبال الرحلات الداخلية

البلاد : متابعات

بدأ مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم، اليوم ، استقبال الرحلات بعد استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، وفق الضوابط الاحترازية التي حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي، وتعقيم جميع مرافق المطار بشكل دوري ومقاعد وسلالم الطائرات بعد كل رحلة ، بالإضافة إلى أهمية الالتزام بلبس الكمامة القماشية في أثناء الدخول إلى المطار بعد قياس درجة الحرارة .

كما اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على التباعد الجسدي في المطار، ووضع مسافة تفصل بين المسافرين ومقدمي خدمة إصدار بطاقة الصعود للطائرة وتسليم الأمتعة ، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية مع المسافرين قبل ركوبهم الطائرة والتصعيد التدريجي للطائرة من قبل مزود الخدمة وضمان عدم الاصطفاف المتقارب وتطبيق التباعد بين المسافرين .