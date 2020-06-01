مستشفى الحبيب بالسويدي يعالج البروستات بتقنية التبخير الحراري

البلاد : متابعات

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المسالك البولية بمستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي في إجراء عملية تبخير حراري للبروستاتا بتقنية حديثة تدعى (ريزيوم) لمريض يبلغ من العمر ثلاثة وستون عاماً ، كان يعاني من تضخم في البروستات نتج عنه صعوبة وألم أثناء التبول والإحساس بعدم إفراغ المثانة بعد التبوّل.

وفور وصول المريض للمستشفى تم إجراء الكشف السريري للمريض ، وبمراجعة تاريخه المرضى وإجراء عدداً من الفحوصات المخبرية والأشعة الصوتية ، تبين وجود تضخم حميد بالبروستاتا سبب له كثرة التبول وحرقه في البول مع سلس بولي وتقطع للنوم بسبب كثرة التبول الليلي . وبالرغم من تردده طوال السنوات الماضية على المستشفيات وتناوله للعديد من الأدوية ، إلا أنها لم تكن ذات جدوى أو فاعلية لحالته المرضية ، ولم يكن أمامه سوى عمل الجراحة التقليدية عن طريق كحت البروستات وما تسببه من مضاعفات ،قد تصل في بعض الحالات إلى التأثير السلبي على القدرة الجنسية . وهذا ما تطلب الإستغناء عن الطرق التقليدية والعمل بهذه التقنية الحديثة والتي كان لها التأثير الإيجابي على صحة وسلامة المريض.

حيث تم تجهيز المريض للجراحة بتقنية التبخير الحراري للبروستاتا وهي تقنية جديده مرخصة من هيئات الغذاء والدواء الأمريكيه والأوروبيه والسعوديه ، وتم إجراء العملية تحت التخدير البسيط ، واستغرقت 10 دقائق تم خلالها حقن البخار في أماكن متفرقة بالبروستاتا ، عن طريق منظار الاحليل مع وضع قسطرة مؤقتة ، دون الحاجه للشق الجراحي أو الكحت وفتح البطن كما هو معتاد بالطرق التقليدية. وقد تكللت ‎ ولله الحمد العملية بنجاح تام وبدون أية مضاعفات ، أو تأثيرات سلبية على الخصوبه والقدره الجنسية للمريض ، وقد خرج المريض من المستشفى في نفس اليوم ، إذ أنها تعد من عمليات اليوم الواحد، وبعد أسبوع تمت إزالة القسطرة بعد أن تحسنت حالة المريض تماماً.

يُذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي قد نجح في الحصول مجدداً على ثقة اللجنة الدولية المتحدة لإعتماد المنشآت الصحية JCI لتضاف لسجل الجوائز والإعتماد المحلية والدولية والتي من أبرزها اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI ، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP ، جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE والجائزة الوطنية لسلامة المرضى .