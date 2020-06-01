كأس آسيا 2027: السعودية في منافسة محتدمة لاستضافة البطولة

تقدمت 4 دول بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاستضافة كأس آسيا 2027 بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية في تقرير لها اليوم الإثنين.

المتقدمون الرسميون..

فبجانب المملكة العربية السعودية، تقدمت كل من الهند وأوزبكستان وقطر بطلبات رسمية لنيل شرف استضافة البطولة الأكبر على صعيد القارة الآسيوية.

تأجيل 3 أشهر..

ومد الاتحاد الآسيوي فترة تقديم طلبات الترشح في أبريل الماضي بسبب تأزم الأمور بفعل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-2019) ليستمر فتح باب التقديم إلى نهاية شهر يونيو الحالي.

إذ كان من المقرر غلق الأبواب أمام المرشحين لتنظيم النسخة السابعة عشر من البطولة في نهاية مارس، بيد أن المسئولين أجبروا على مد المهلة أمام دول القارة.

إنجازات دون استضافة..

وتتصدر المملكة طليعة الدول المتنافسة على استضافة البطولة، علمًا بأنه لم يسبق تاريخيًا للسعودية أن احتضنت العرس الآسيوي رغم كون الأخضر من أنجح المنتخبات بالبطولة.

وحصد المنتخب السعودي لقب كأس آسيا في 3 مناسبات، بينما وصل إلى النهائي 6 مرات في الأجمال ليصبح أكثر منتخب خوضًا للمشهد الختامي في تاريخ البطولة مناصفة مع كوريا الجنوبية.

دول قد تنضم..

بحسب تقارير إعلامية فإن دولًا عدة قد تنضم إلى مضمار السباق لاستضافة كأس آسيا 2027 منها الأردن والعراق اللذان لم يسبق لهما تنظيم البطولة وعلى الأرجح سيكون الملف مشتركًا بينهما.

فيما أشار أمير مهدي علوي من الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بأن إيران تنوي التقدم بطلب رسمي بعد أن انسحبت من سباق نسخة 2019 التي استضافتها الأمارات العربية المتحدة.

ترويج باسم المونديال..

وتسعى قطر التي فازت بأول لقب للبطولة في تاريخها العام الماضي، إلى استغلال استضافة كأس العالم 2022 والترويج لملف كأس آسيا 2027 عبر منابرها الإعلامية.

موعد الإعلان..

من المنتظر أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن هوية الدولة المستضيفة في أوائل العام المقبل بعد دراسات مستفيضة للملفات المقدمة.

وستنظم نسخة 2023 في دولة الصين الشعبية للمرة الثانية في تاريخها بعد 2004، التي وصلت من خلالها إلى المباراة النهائية لتخسر أمام الكمبيوتر الياباني بثلاثة أهداف لواحد.