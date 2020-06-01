ضوابط مشددة لمنع العدوى في المرافق العامة

جدة – البلاد

تحركت الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية الضرورية خلال المرحلة الثانية لتخفيف العزل في المملكة، لمنع أية مخالفات قد تحدث وتعرض المجتمع لخطر فيروس كورونا المستجد الذي تعمل وزارة الصحة والجهات ذات الصلة لكبحه والقضاء عليه في أسرع وقت ممكن، وتمضي الخطة المرسومة لذلك على أفضل حال من واقع انخفاض عدد الإصابات مقابل زيادة المتعافين.

وتعمل أمانات المناطق باجتهاد كبير للوقوف على كل صغيرة وكبيرة من شأنها تعزيز الاجراءات الوقاية، إذ دعت أمانة جدة المواطنين والمقيمين وأصحاب المنشآت الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات والتدابير الاحترازية التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال فترة عمل أنشطة المطاعم والمقاهي من 8 – 28 شوال الجاري، مع التقيد بمنع تقديم المعسل والشيش نهائيا داخل المطاعم والمقاهي، وإغلاق أماكن ألعاب الاطفال الموجودة بها، وفقا لما بينه وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، الذي بين أنه تقرر السماح بالأكل داخل المطاعم خلال ساعات التجول المعلن عنها مع تطبيق آلية إجراءات التباعد الإجتماعي والعمل عن بعد داخل المطاعم والمقاهي بالحفاظ على مسافة تقديرية من 1.5 متر إلى 2 متر بين كل عميل، مع وضع آلية تمنع تكدس العملاء عند مدخل المطعم أو المقهي تتضمن الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو الهاتف مع الانتظار داخل السيارة لحين السماح بالدخول.

وبين الزهراني أن التدابير الاحترازية تتضمن قياس درجة حرارة العملاء من خلال نقطة فحص عند المداخل بجهاز قياس حرارة معتمد من قبل هيئة الغذاء والدواء، مع التشديد على إزالة أغطية الطاولات واستبدالها بسفرة بلاستيكية أوورقية ذات الاستخدام لمرة واحدة، مع تفضيل إستخدام الصحون والأكواب وأدوات الأكل الأخرى ذات الاستخدام الواحد.

وفي السياق ذاته، طبقت عدد من أمانات المناطق ذات الاجراءات لحماية الفرد والمجتمع من فيروس كورونا المستجد، ما يوضح أن العودة التدريجية للحياة الطبيعية في المملكة تسير وفق ضوابط مشددة تحفظ الجميع من خطر “كوفيد 19”.