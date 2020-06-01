“ساما”: 18 ألف قرض عقاري جديد للأفراد في أبريل الماضي بنمو 24%

الرياض : واس

بلغ عدد عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد خلال شهر أبريل الماضي من العام الجاري 2020 م، بحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” نحو 17,791 عقداً ، بقيمة قاربت 7.7 مليار ريال مُقدمة من جميع المُمولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل، مسجلة نموا بلغ 24% في عدد العقود مقارنة بأبريل 2019م الذي سجل 14,398 عقداً ، بزيادة 20% في التمويل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي سجل 6.4 مليار.

وأوضحت “ساما” عبر نشرتها أن عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد سجلت خلال 2020 – من بداية العام حتى نهاية أبريل- نحو 89,345 عقداً تمويلياً جديداً بنمو 95% عن نفس الأشهر من العام الماضي الذي بلغ 45,860 عقداً ، فيما نما التمويل حتى نهاية أبريل 85% بنحو 40 مليار ريال حتى أبريل 2020 مقارنة بنحو 21.4 مليار خلال المدة نفسها من العام الماضي 2019.

ولفتت النشرة الانتباه إلى إبرام 97% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، واستحوذت الفلل السكنية في شهر أبريل على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 6,329 مليار ريال، أي 82% من إجمالي حجم التمويل المُقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 14% بقيمة 1,043مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4% بقيمة 295 مليون ريال.