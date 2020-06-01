خشوع في أوساط حذرة

جدة ـ مهند قحطان ــ المدينة المنورة ـ محمد قاسم

تصوير: خالد مرضاح ـ عبدالمنعم عبدالله

أدى المصلون صلاة الفجر أمس ، في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بمختلف مناطق المملكة، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بناء على الموافقة الكريمة، وسط مشاعر البهجة التي ارتسمت في وجوههم، والسرور يخالط أفئدتهم وألسنتهم تلهج بالحمد والشكر لله – عز وجل – والثناء عليه – سبحانه وتعالى بأن يسر لهم العودة إلى مساجدهم كي تطمئن قلوبهم بذكر الله ، وتسعد نفوسهم بلقاء ربهم في أجواء روحانية إيمانية.

عادوا وألسنتهم تلهج بالدعاء لولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ على ما أولوه المواطنين والمقيمين من عناية واهتمام وحرص كبير على صحتهم وسلامتهم، وبالشكر العميم لهم بما قامت به قيادتنا الرشيدة – رعاها الله – من إجراءات احترازية للوقاية من هذا الوباء الخطير حتى تخطت البلاد – بفضل الله – الفترة العصيبة من تأثير ( فيروس كورونا ) بأقل الأضرار ولله الحمد والمنة .

المسجد النبوي

وشهد المسجد النبوي أمس عودة المصلين إلى أداء الفروض وصلاة الجماعة وسط أجواء مفعمة بالإيمان وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي اعتباراً من فجر أمس.

ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس شكره وتقديره للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور الموافقة الكريمة بفتح المسجد النبوي تدريجياً مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تحد من انتشار الجائحة العالمية.



وأشاد بحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وما تفضلوا به من رعاية كبيرة وتوجيهات حكيمة وإجراءات وقائية استباقية اتخذت لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين والتي أسهمت بعد عون الله وتوفيقه في نجاح جميع الأعمال القائمة بالحرمين الشريفين.

” البلاد ” التقت بعدد من المصلين في جدة والذين عبروا عن فرحتهم وسعادتهم بعودة الصلاة في المساجد بعد اغلاق دام 70 يوما لافتين في الوقت نفسه انهم خشعوا بقلوبهم

سجادة الصلاة

وفي هذا السياق أكد عدنان السقاف ان قرار عودة صلاة الجماعة من اجمل القرارت التي اصدرت موخرا لان صوت الامام قد فقدناه ورائحة المسجد وصلا ةالجماعة ايضا فقدناها والان والحمد لله قد عدنا من جديد الى بيوت الله خاشعين باذن الله،واشار عدنان انني قد جهزت سجادة صلاة و ومصحف صغير الحجم وكمامات وقفازات ومعقم وذلك للوقاية اثناء ذهابي للمسجد.وختم السقاف حديثه. ان العديد من صلاوات الجماعة قد فاتتنا خلال هذه الجائحة ومنها التراويح والعيد وكلنا نشعر بحزن كبير.

التزام بالشروط

من جهة اخرى اكد امام احد المساجد بمدينة جدة ‏ لاحظنا التزام المواطنين والمقيمين بالاشتراطات الصحية عند دخولهم المسجد حيث قد أتى العديد وكل منهم معه سجادته الخاصة متباعدين عن بعضهم البعض وذلك للوقاية من وباء فيروس كورونا ‏وهذا يدل على التزام المواطن بهذه الاحترازات الصحية ‏التي ستساعد بانتهاء هذا الوضع.



سلامة المصلين

‏ وقال محمد مليشو صلينا الفجر بطريقة مختلفة لم نصلها منذ وعينا على هذه الدنيا حيث كل شخص مبتعد عن الاخر وكل شخص يرتدي الكمامة والقفاز كل شخص يسلم من بعيد من خلال النظر والكلام وذلك لعدم تفشي الفيروس والحرص على سلامتنا وسلامة القادمين للصلاة.

وختم محمد ‏ ‏لاحظنا استيعاب المواطنين والمقيمين باتباع الاشتراطات داخل المسجد لذا أتمنى أن يفضل هذا التباعد والصلاة بهذه الطريقة حتى انتهاء هذه الجائحة التي أغلقت المساجد لمدة 70 يوم وها نحن نعود من جديد ولكن بحذر ويجب على الجميع الحذر من التقارب لكي لا يتم انتقال العدوى إلى أي شخص لا قدر الله واليوم نحن تباعدنا باجسادنا وخشعنا بقلوبنا.



مسجد قباء

كما أدى المصلون صلاة الظهر أمس بمسجد قباء وقال جب بن علي العتيبي أنه ومنذ أن صدر التوجيه الكريم القاضي برفع إيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة في مساجد وجوامع المملكة وإنفاذاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قامت فرق الصيانة والنظافة والتشغيل التابعة لفرع وزارة الشؤون الاسلامية بمنطقة المدينة المنورة بتنظيف وتعقيم كافة المساجد والجوامع والعمل على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من حيث فتح النوافذ وإشراع الأبواب ووضع علامات التباعد بمقدار مترين وتحديد المسافة بين الصفوف ورفع المصاحف وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه , إضافة إلى التأكيد على منسوبي ومراقبي المساجد بعدم السماح لتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك والتعاون مع الجهات المختصة لتوفير كافة المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة المصلين من الناحية الصحية حال فتح أبواب المساجد.



تقليل مدة الانتظار

يذكر أن الإجراءات التي عممتها وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد على فروع الوزارة، تضمنت فتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ 10 دقائق ، مع تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق، والإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج والمحاضرات وكذلك حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية ومواصلة التعليم والمحاضرات عن بعد وفق الوسائط الإلكترونية لإشعار آخر.

كما شملت الاجراءات الاحترازية لبس الكمامة القماشية، وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم ، وعدم تركها بعد الصلاة ، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل ، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، وأن تقام صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة ، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.