الدوري البرازيلي: إصابة 16 لاعبًا من فريق واحد بفيروس كورونا

قال فريق فاسكو دا جاما المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم، إن 16 لاعبًا من قائمة فريقه جاءت نتائجهم إيجابية جراء فحوصات فيروس كورونا (كوفيد-19).

Vasco anuncia que 16 atletas testaram positivo para a Covid-19 e serão isolados; grupo se reapresenta nesta segunda https://t.co/YtMPUw0PKN pic.twitter.com/Z1Z17zqAUL — globoesportecom (de 🏠) (@globoesportecom) May 31, 2020

ونشر النادي المنتمي إلى مدينة ريو دي جانيرو بيانًا رسميًا، ذكر فيه إن الطاقم الطبي أجرى فحوصات شاملة لأعضاء النادي من إداريين ولاعبين وفنيين بلغ عددهم نحو 250 شخصًا.

ونوه البيان بأن 3 لاعبين قد تعافوا بالفعل، بينما يخضع الباقون إلى عملية الحجر الصحي وهم في حالة انفصال تامة عن زملائهم.

من المنتظر أن يجري النادي صاحب الترتيب الثاني عشر على لائحة الدوري الموسم الماضي، جولة جديدة من الفحوصات هذا الأسبوع.

في شأن متصل أعلن ناديا أتليتكو مينيرو وكروزيرو المنافسان في الدوري ذاته، أن لاعبًا واحدًا من كل منهما قد أصيب بفيروس كورونا.

وذكر مينيرو أن الإكوادوري خوان كازاريس يخضع للعزل الذاتي، فيما قال كروزيرو إن مهاجمه فينيسيوس بوبو ساءت حالته في الساعات الأخيرة.

جاءت تلك الأخبار قبل يوم واحد فقط من الموعد المحدد لاستئناف التدريبات في البرازيل، التي شهدت ما يربو على 30 ألف حالة وفاة جرّاء فيروس كورونا.

وباتت البرازيل الضلع الرابع في قائمة أكثر البلدان تضررًا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، بينما مدينتا ساوباولو وريو دي جانيرو هما الأكثر وفيات من بين المدن البرازيلية.

وتتوقف منافسات الدوري البرازيلي منذ مارس الماضي بفعل تفشي الفيروس، وحددت السلطات جدولًا زمنيًا لعودة التدريبات يبدأ من غدٍ الثلاثاء مع مراعاة البعد وعدم الاحتكاك.