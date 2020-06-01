أعراض السعال الديكي

نرمين عباس

يميل السعال الديكي إلى التطور على مراحل ، مع ظهور أعراض خفيفة أولاً ، تليها فترة من الأعراض الأكثر شدة ، قبل أن يبدأ التحسن

إذا كان طفلك يكافح من أجل التنفس أو تحولت شفاهه إلى اللون الأزرق ، فاتصل بسيارة إسعاف أو خذه إلى الطبيب في أقرب وقت ممكن

الأعراض المبكرة للسعال الديكي

غالبًا ما تتشابه الأعراض المبكرة للسعال الديكي مع أعراض نزلات البرد وقد تشمل :-

سيلان أو انسداد الأنف

العطس

سعال جاف ومزعج

إلتهاب الحلق

درجة حرارة مرتفعة قليلاً

الشعور بتوعك بشكل عام

غالبًا ما تسمى المرحلة الثانية من السعال الديكي بالمرحلة الانتيابية وتتضمن نوبات شديدة من السعال ويشار إلى النوبات أحيانًا باسم “نوبات السعال”

أعراض الانتيابي

قد تشمل الأعراض الانتيابية للسعال الديكي ما يلي :-

نوبات شديدة من السعال ، والتي تثير البلغم السميك

صوت مع كل مدخول حاد للتنفس بعد السعال

التقيؤ بعد السعال ، خاصة عند الرضع والأطفال الصغار

تعب واحمرار أو زرقة في الوجه من جهد السعال

تستغرق كل نوبة من السعال عادة ما بين دقيقة ودقيقتين ، ولكن قد تحدث عدة نوبات في تعاقب سريع وتستغرق عدة دقائق