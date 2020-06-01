أسباب وأعراض الاجهاد الناجم عن العمل

نرمين عباس

الإجهاد هو شيء يعاني منه الجميع في وقت أو آخر

ولكن إذا كان لديك الكثير من الإجهاد في العمل ، فقد يؤثر عليك مهنيًا وشخصيًا

أسباب الإجهاد المتعلق بالعمل

هناك العديد من الأسباب التي تجعل عملك يجعلك تشعر بالتوتر ، مثل ساعات العمل الطويلة وعبء العمل الثقيل والصراع في مكان العمل

يمكن لبيئة عملك أن تخلق ضغوطًا متعلقة بالعمل، بل ويمكن أن يصبح الأمر أسوأ إذا لم يكن لديك مكان عمل إيجابي وداعم

إذا كان مكان عملك لا يفهم ولا يدعم الموظفين الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية ، مثل القلق أو الاكتئاب أو الاضطرابات المرتبطة بالقلق ، فقد يشعرون بالتمييز ضدهم

تشمل بعض علامات الإجهاد المرتبط بالعمل ما يلي :-

أعراض نوبات الهلع ، مثل ضربات القلب السريعة أو ألم الصدر

الشعور بالتوتر والشدة في العمل

التأخر طوال الوقت

عدم الرغبة في المشاركة في الاجتماعات أو أحداث الموظفين

عدم القدرة على التركيز والشعور بالتشتت

الإنزعاج أو الغضب بسهولة

عدم القدرة على إكمال العمل والشعور بالإرهاق

تنأى النفس عن الآخرين في العمل والمنزل

كيفية التعامل مع التوتر في العمل

تتضمن بعض الطرق للمساعدة في إدارة الإجهاد المرتبط بالعمل ما يلي :-

عدم تحمل الكثير من الأشياء المجهدة في وقت واحد

التحدث مع شخص تثق به في حياتك الشخصية أو المهنية

تجربة بعض تقنيات الاسترخاء الجديدة ، مثل التأمل أو اليقظة الذهنية

معرفة متى تحتاج إلى بعض المساحة من العمل وتقليص ساعاتك

أخذ إجازات منتظمة وتخصيص وقت للأشياء التي تستمتع بها ، مثل الهوايات العائلية أو الرياضة

طلب المساعدة أو النصائح من طبيبك أو أخصائي الصحة

التحدث مع صاحب العمل الخاص بك