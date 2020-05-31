أمير المدينة يشيد بجهود الجهات الحكومية خلال رمضان وعيد الفطر

البلاد : متابعات

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، بالجهود التي قدمتها الجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر ، وتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين وتسهيل الإجراءات لهم في إيصال الخدمات للإحياء وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة ، جاء ذلك خلال لقاء سموه ، مدير شرطة منطقة المدينة المنورة، وأمين منطقة المدينة المنورة، ومدير فرع وزارة التجارة ، ومدير الشؤون الصحية ، ومدير فرع الهلال الأحمر، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

ونوه سموه بالتميّز الذي اتسم به أداء الجهات المشاركة والتفاعل والتكامل فيما بينها ، معرباً عن شكره وتقديره لكافة المشاركين على ما بذلوه من عطاء .

وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة ،أهمية التزام المصليّن في المسجد النبوي الشريف بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال المرحلة الراهنة لدعم جهود الدولة في السيطرة على تداعيات الأزمة للحفاظ على صحة الجميع .