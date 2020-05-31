دراسة: النحاس يقتل فيروس كورونا خلال 4 ساعات!

توصل أحد كبار العلماء البريطانيين أنه ينبغي طلاء مقابض الأبواب وعربات التسوق بالنحاس لمنتع انتشار فيروس كوفيد19.
وذلك بناءا على أبحاث علمية كشفت أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يبقى على الفولاذ والبلاستيك لمدة 3 أيام، إلا أن النحاس يقتل الفيروس خلال أربع ساعات؛ بسبب خصائص المعدن المضادة للبكتيريا ، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
كما اقترح عالم الأحياء الدقيقة في جامعة ساوثامبتون، ويليام كيفيل، أن يتم طلاء مقابض الأبواب وعربات التسوق والدرابزين في وسائل النقل العام، وحتى معدات الصالات الرياضية بالنحاس.
وأوضح كيفيل أنه عندما يهبط الفيروسش على النحاس تهاجم أيونات المعدن الغشاء الدهني له ، ثم يغزو النحاس الخلية ويدمر الحمض النووي للفيروس ويقتله بالكامل مضيفا أن الحافلات في بولندا تم تجهيزها بالفعل بدرابزين مطلي نحاس، كما تم طلاء الأكشاء في المطارات في تشيلي والبرازيل بالمعدن، وغطت الصالات الرياضية في أمريكا الأدوات والمعدات الأخرى بالنحاس.
وأضاف البروفيسور كيفيل أن الشاشات في مطاعم الوجبات السريعة وآلات النقد يمكن أن تستفيد أيضا من استخدام المعدن.
وقد لاحظت دراسة أمريكية في شهر نوفمبر الماضي أن أسرة المستشفيات النحاسية في وحدات العناية المركزة تحتوي على معدل أقل من البكتيريا بنسبة 95% مقارنة بالأسرة التقليدية.
وبلغ عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في العالم قرابة 6 ملايين حالة، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 360 ألف شخص، وبلغت حالات الشفاء مليونين ونصف مليون متعافي.