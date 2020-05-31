البرازيل تفقد السيطرة.. وتقترب من «نصف المليون»

عواصم – وكالات

فقدت البرازيل السيطرة على فيروس كورونا المستجد، وأصبحت تسجل أرقام إصابات قياسية يوميا، إذ أحصت وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية قرابة الـ27 ألف إصابة، ليشارف إجمالي الإصابات على نصف المليون إصابة، بينما بلغت الوفيات حوالي 28 ألف حالة، بعد تسجيل 1124 حالة جديدة أمس.

وببلوغها هذه الحصيلة، تخطت البرازيل إسبانيا، لتصبح خامس أكبر دولة على مستوي العالم في حصيلة الوفيات بالفيروس خلف كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا. ولا يختلف حال الولايات المتحدة كثيرا عن البرازيل من واقع تسجيل عدد كبير جدا للإصابات بلغ خلال الـ24 ساعة الماضية ما يزيد عن 21 ألف إصابة، وفقا للإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، مع 1,265 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، فيما تسير روسيا على ذات الطريق بإصابات أقل نوعيا، غير أنها بلغت قرابة 9 آلاف إصابة في يوم واحد، حسبما بينه مركز الطوارئ الروسي. وعادت الصين مجددا لمربع الإصابات، مسجلة أربع حالات جديدة أمس، جميعها إصابات وافدة خارج البلاد، دون أن تسجل وفيات جديدة، بينما سجلت ألمانيا 738 إصابة جديدة، وفقا لمعهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية. وفي تايلاند تراجعت العدوى خلال الأسبوعين الماضيين، طبقا للمركز الحكومي لمكافحة الفيروس، لتصل البلاد إلى حالة إصابة واحدة أمس بإجمالي 3077 حالة.

إلى ذلك، سجّلت كوريا الجنوبية 39 إصابة جديدة، وليبيا 13 إصابة، وعمان 603 إصابات، والمكسيك 3227 إصابة، واقتربت البيرو من عتبة 150 ألف حالة إصابة، بعد تسجيل 6505 إصابات إضافية في 24 ساعة، وهي حصيلة قياسية يومية منذ بداية الوباء، وسجلت قطر 2355 إصابة جديدة، وسنغافورة 506 إصابات، وموريتانيا 77 إصابة، فيما أعلنت الحكومة الجزائرية، عن الشروع أمس في استئناف عمليات إجلاء رعاياها العالقين في الخارج، بسبب تفشي فيروس