3 أطباء سعوديين يتصدرون قائمة العلماء الأكثر تأثيراً على دراسات كورونا

برزت أسماء ثلاثة أطباء سعوديين من بين العلماء الذين يكثر الاستشهاد عالميا بنتائج أبحاثهم حول فيروس كورونا في الفترة ما بين عامي 2014 و 2018، بحسب “مايكروسوفت أكاديميك غراف.
و نشر موقع study international المهتم بتصنيف الجامعات والدراسة بها، مقالة حول الأطباء الثلاث الذين يتصدرون قائمة العلماء الأكثر تأثير على دراسات كورونا وهم: دكتور عبد الله عسيري وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، ودكتور جعفر التوفيق استشاري الأمراض المعدية في مركز جون هوبكنز في أرامكو و دكتور زياد ميمش استشاري الأمراض المعدية في مدينة الملك سعود الطبية.
وكانت المقالة التي تم نشرها في الموقع تحت عنوان “علماء أمراض “كورونا”: الجامعات التي يمكن العثور فيها على أبطال عصرنا الصاعد”.
وذكرت المقالة أن هؤلاء العلماء يقودون مواجهة الجائحة بخبراتهم في بلدانهم، ولديهم خبرات سابقة في مواجهة الأوبئة، ويجرون أبحاثا جديدة ذات صلة، ويتواصلون مع زملائهم الخبراء حول العالم.
كما تحدثت المقالة عن الدكتور زياد ميمش بقولها:
عمل وكيلا لوزير الصحة للصحة العامة، وهو منضم إلى جامعة إيموري وجامعة الفيصل، ونشر مئات الأبحاث المحكمة، وقدم كذلك مئات الملخصات العلمية عالميا، ما جعله يحصل جائزة وطنية رفيعة في حقل الأمراض المعدية والسيطرة.
كما ضمت قائمة العلماء، مدير معهد علم الفيروسات في جامعة برلين كريستيان دروستن الذي أصبح معروفا الآن كواحد من أهم قادة المواجهة مع فيرو س كورونا في ألمانيا، وبيريند جان بوش الباحث في جامعة “أوتريخت” بهولندا، والذي شارك سابقا في تحديد جسم مضاد يمكنه منع وعلاج مرض سارس (كوف-2).