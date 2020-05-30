متحدث الموارد البشرية: الحضور للعمل خلال الأسبوع الأول سيكون بنسبة 50%

البلاد : متابعات

أكد متحدث الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، أن الحضور للعمل سيكون على 3 مراحل بنسب مختلفة، حيث ستكون في الأسبوع الأول ، والذى يبدأ من يوم غد، بواقع 50% من أعداد الموظفين.

وأشار، في حديث له على قناة الإخبارية، إلى أن المرحلة الثانية ستبدأ في 15 من شوال بواقع 75% من أعداد الموظفين، في حين سيكون الأسبوع الثالث الحضور كامل للموظفين بنسبة 100%.

وأكد أنه هناك تنسيق مع مختلف الجهات بشأن الإجراءات الوقائية، لافتا إلى أنه تم تعليق الحضور بنظام البصمة حتى الـ 16 من الشهر الجاري، وأن حضور الموظفين سيكون وفق الدوام المرن على 3 مجموعات.

وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في أماكن العمل، منوها بأن الوزارة أصدرت دليل اشتراطات وقائية لجميع القطاعات، ولا يحق لأي منشأة استفادت من “ساند” إنهاء التعاقد مع الموظف.